Frps tidligere leder Carl I. Hagen mener det er klokt av Per Sandberg å trekke seg som statsråd.

Frp-nestor Carl I. Hagen sier at det var meget klokt at han trekker seg. Ifølge Aftenpostens kilder kommer fiskeriminister Per Sandberg til å trekke seg som statsråd mandag.

– Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt.

– Burde Sandberg trukket seg tidligere?

– Jeg sier det på den måten: Omsider har han handlet klokt.

– Kan han fortsette som nestleder?

– Det kan jeg veldig vanskelig se. Fordi alt det som nå har skjedd, har åpenbart vært til skade for partiet.

– Er Sandbergs politiske liv over?

– Det har jeg ikke noen formening om, sier Hagen.

NTB scanpix

Per Sandberg har vært i hardt vær siden det ble kjent at han i juli var på en privat feriereise til Iran sammen med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes (28). Sandberg har forklart at reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner.

Fiskeriministeren orienterte Statsministerens kontor om Iran-besøket først to dager etter at han ankom Iran.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyste han til NTB.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

Rødt: Saken ikke over med dette

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, sier det er bra at Sandberg trekker seg.

– Det er viktig at maktpersoner stilles til ansvar når de gjør feil. Men saken er ikke over med dette, sier han, og fortsetter:

– Hvis vi ser en regjering som gjentatte ganger demonstrerer et slumsete forhold til sikkerhet – ikke bare gjennom Sandbergs Iran- og Kina-reiser, men også gjennom skandaler som utflagging av IKT-tjenester og sensitive personopplysninger og Riksrevisjonens kraftige kritikk av manglende sikring av sårbare objekter- har vi en regjering som ikke leverer det de lover på sikkerhets og beredskap.

NTB scanpix

Une Bastholm, partileder og stortingsrepresentant for MDG, sier det er et ryddig valg av Sandberg.

– Man kan ikke sitte som statsråd og ha innrømmet at man med vitende og vilje har brutt sikkerhetsreglene fordi det passer en privat.

– Det gjenstår fortsatt å se hva statsministeren har foretatt seg for å unngå denne skandalen. Vi kommer til å følge dette tett for å se om dette bør få enda større konsekvenser, sier Bastholm.

NTB scanpix

Sp: Må fortsatt svare på spørsmål

Senterpartiets Geir Pollestad, som har bedt om skriftlige svar fra Sandberg i saken, sier følgende om utviklingen i saken:

– Vi har jo gjennom denne prosessen blitt mer og mer i tvil om Per Sandberg har de egenskapene som trengs for å være statsråd. Det vil ikke være noen overraskelse om han går av i dag som statsråd. Det skyldes både sakens innhold og hans håndtering av saken, sier Pollestad.

Han mener det «fremstår som den eneste løsningen, så vidt jeg ser».

Men Pollestad mener fortsatt det er viktig at statsministeren svarer på spørsmålene hun har fått i saken:

– Dette handler om hvilken ledelse og styring det er i regjeringen. Selv om man er politisk uenig med regjeringen, vil man gjerne at det er orden og styring i landet. Der har vi vært kritiske lenge til den litt slakke holdningen som Erna Solberg har hatt til sine statsråder.

– Jeg mener de frihetene man har sett Per Sandberg har tatt seg, kan det være et resultat av at man har sett at det ikke er så nøye, at styringen var litt slapp. Vi venter minst like spent på svarene som på hvem som blir ny fiskeriminister.

Arbeiderpartiet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.