Energidrikker kan gi søvnvansker og konsentrasjonsproblemer hos barn og unge. Butikkene bør derfor innføre aldersgrense på 18 år, mener Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet opplyser at de vil ta initiativ overfor handelsnæringen for å diskutere om de vil innføre en selvpålagt aldersgrense i sine butikker og kiosker. Rådet mener energidrikker med høyt koffeininnhold ikke bør selges til mindreårige, opplyser de til TV 2-programmet Matkontrollen som sendes torsdag kveld.

– Vi vet at høyt inntak av energidrikk på kort tid er farlig, og vi gjør ikke nok for å beskytte barn og unge. Produktet er urovekkende lett tilgjengelig i butikker og kiosker, sier Gunstein Instefjord som er fagdirektør for handel i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse som viser at barn ned i tiårsalderen drikker energidrikker regelmessig. Både i Sverige og Norge har ungdom vært innlagt med helseproblemer som følge av høyt inntak av energidrikk, ifølge rådet.

– I tillegg til bekymringen knyttet til akutt høyt inntak, vet vi at regelmessig bruk kan gi både søvnvansker og konsentrasjonsvansker hos barn og unge. Dette er ikke et produkt som er beregnet for barn og unge, og det må vi ta konsekvensen av, sier Instefjord.

Rådet mener handelsnæringen bør vise samfunnsansvar og innføre en selvpålagt aldersgrense på 18 år for kjøp av slike drikker.