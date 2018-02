Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig flytter fra hverandre, men de vil fortsatt være naboer på Konglungen.

Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng bekrefter overfor Budstikka at Kjell Inge Røkke overdrar Konglungveien 36 i Asker til Anne Grete Eidsvig.

«Her er mitt svar på forespørsel om bakgrunnen for eiendomsoverdragelser mellom Eidsvig/Røkke på Konglungen: Jeg kan bekrefte det som har kommet frem og vil komme frem i Kartverket og i Brønnøysunds påkrevde rapporteringer. Anne Grete og Kjell Inge flytter fra hverandre hver til sitt og blir nærmeste naboer. Utover det har jeg ingen kommentarer», skriver Nereng i en tekstmelding til avisen.

I 2003 ble det kjent at de to var blitt et par. Eidsvig var før den tid kronprinsesse Mette-Marits personlige livvakt da kronprinsparet bodde i London. Hun arbeidet i den kongelige politieskorten.

Kjell Inge Røkke er hovedeier i Aker ASA og en av landets rikeste personer. Røkke startet karrieren som fisker etter at han begynte å arbeide allerede som 16-åring.