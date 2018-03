Fremtredende Høyre-topper tar lørdag til motmæle mot Sylvi Listhaug og ber henne beklage Ap-uttalelser. Trine Skei Grande kaller justisministeren urimelig. KrF-leder Knut Arild Hareide ber statsminister Erna Solberg rydde opp.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet. Lik og del». Denne teksten la justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ut på Facebook fredag, sammen med et bilde av det som skal illustrere terrorister som bærer våpen.

Reaksjonene har vært sterke fra flere hold. Statsminister Erna Solberg (H) har imidlertid nektet å kritisere Listhaug, og peker isteden på at Ap-politikere også har vært svært spisse i uttalelsene sine tidligere.

«I debatten mellom Ap og Frp, får de selv holde på de ordene de velger å bruke», sa hun lørdag til NRK».

Krever beklagelse

En rekke av hennes partifeller har imidlertid fått nok av retorikken til justisminister Listhaug, og har valgt et annet sosialt medium for å fremme sin misnøye.

«Nei, verken liker eller deler statusen til Sylvi Listhaug. Den bør slettes og beklages», skriver stortingspolitiker og leder av Høyres kvinneforum, Tina Bru, på Twitter.

Koordinert oppgjør

KrF-leder Knut Arild Hareide er blant dem som har skrevet «takk» til Høyre-politikerne på sosiale medier i kveld. Overfor BT sier Hareide at uttalelsene virker som et koordinert, ungt og reflektert Høyre-oppgjør.

– Dette er jeg veldig glad for.

– Hvorfor?

– Det Listhaug har gjort handler om å forsøple hele den politiske debatten. Min første reaksjon da jeg så denne statusen var: er dette falskt? Er det en hacking på gang? Jeg har såpass forventninger til landets justisminister at hun forstår rollen sin som statsråd, smeller det fra Hareide.

Vil ikke kommentere

Tidligere lørdag gikk også Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande ut mot sin regjeringskollega. Hun karakteriserte Listhaugs Ap-kritikk som «totalt urimelig».

– Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på, mente kulturministeren.

Overfor BT vil hun ikke utdype kritikken. Det gjør derimot hennes partifelle Abid Raja. Han er langt fra fornøyd med justisministeren.

– Skal vi lykkes i kampen mot ekstremister og terrorister, som er Listhaugs anliggende, må vi stå sammen. Da kan vi ikke ha den splittende retorikken hun legger opp til.

Bør beklage

Raja sier han ikke kjenner én eneste politiker i Ap som er for å sette terroristers sikkerhet foran norske norske interesser.

– Dermed er den uttalelsen hennes så feil, så urimelig og så usann, at det bør være uproblematisk å beklage. Å beskylde andre partier for å fremme terrorisme er ikke norsk dannelse. Det er langt under det. Det er usaklig og usant.

– Bør Solberg ta henne i rette?

– Jeg synes at statsministeren kan tillate seg en klarere tale i denne saken her. Jeg håper hun ber Listhaug beklage.

Nekter å svare

Statsminister Erna Solberg vil imidlertid ikke uttale seg om krangelen mellom hennes egne statsråder og den massive kritikken, ifølge hennes statssekretær Rune Alstadsæter.

Ifølge ham vil nemlig ikke statsministeren gi flere kommentarer til saker som skrives i kjølvannet av Listhaugs Facebook-kommentar. Det er ikke godt nok, mener Hareide.

– Statsministeren har nå to valg. Enten får hun gå ut og si at hun støtter dette, eller så må hun ta sin statsråd i skole og fortelle hvordan man opptrer i den offentlige debatten, sier KrF-lederen.