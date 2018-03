Professor ved Harvard University, Cass Sunstein, får Holbergprisen for sitt nyskapende og innflytelsesrike arbeid innen rettsvitenskap og politikk.

Onsdag klokken 09.00 kunngjorde styreleder i Holbergprisen, Sigmund Grønmo, hvem som er årets vinner av Holbergprisen.

– Professor Cass Sunsteins vidtrekkende arbeid har endret flere fagfelt innen juss og samfunnsvitenskap. Dessuten har han hatt stor betydning for politikkutforming i USA, sier Grønmo.

Vinneren ble annonsert på Universitetsbiblioteket i Bergen på Sydneshaugen.

– Ikke på grunn av Star Wars

– Dette er en stor ære og jeg er ydmyk over å ha blitt tildelt denne prisen, sier Sunstein til BT.

– Jeg tenkte umiddelbart på mine elskede lærere, medforfattere og studenter: Jeg deler denne prisen med de i dag, sier den 62 år gamle amerikaneren.

– Hva tror du er årsaken til at du ble pekt ut som årets Holberg-vinner?

– Det var i alle fall ikke den lille boken min om Star Wars! Mer for den innsatsen jeg har gjort for å utdype teori og praksis av demokratisk selvstyre, ofte med henvisning til atferdsvitenskap, sier Sunstein.

– Hva skal du bruke pengene til?

– Til å begynne med vil jeg kjøpe noen innbundne bøker om atferdsøkonomi.

Den 63 år gamle amerikaneren, Cass Sunstein, har blant annet forsket på atferdsøkonomi og offentlig politikk, statsrett og demokratiteori, forvaltningsrett og risikoregulering.

– Sunsteins forskning har vært med å formet måten vi forstår forholdet mellom forfatningsrett og et moderne statsapparat. Han har også vist et stort samfunnsengasjement og engasjert seg i det offentlige ordskiftet, sier Grønmo.

Mottar prisen i juni

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris, opprettet av Stortinget i 2003. Prisen er verdt seks millioner kroner, og skal gå til forskning innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Selve utdelingen av prisen skjer først 6. juni, hvor Sunstein vil motta prisen under en seremoni i Universitetsaulaen ved Universitetet Bergen.

Fakta: HOLBERGPRISEN Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003.

En av verdens største årlige forskningspriser innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Prisen er 6 millioner kroner.

Tidligere vinnere inkluderer: Julia Kristeva (2004), Jürgen Habermas (2005), Marina Warner (2015), Stephen Greenblatt (2016) og Onora O’Neill (2017).

Årets Holberg-vinner er kanskje mest kjent for sitt engasjement for klimaendringer, ytringsfrihet og helsepolitikk.

Fra 2009 til 2012 ledet han The White House Office of Information and Regulatory Affairs, under president Barack Obama, hvor han arbeidet med klimaendringer, helse, reduksjon av fattigdom, sivile rettigheter og mer åpenhet i amerikansk politikk.

Hylles for banebrytende bøker

– Hans banebrytende bøker om amerikansk statsrett, After the Rights Revolution og The Partial Constitution, har gitt oss sofistikerte verktøy til å forstå hvordan ulike konstitusjonelle idealer kan omarbeides i møte med fremveksten av den administrative stat, begrunner Holberg-komiteen videre.

Sunstein har i løpet av sin lange karriere skrevet 48 bøker og hundrevis av artikler. I tillegg har han vist at han behersker kunsten å formidle viktige ideer til allmennheten.

– Vil styrke demokratiet

I en uttalelse sier Sunstein at han gjennom hele karrieren har vært opptatt av hvordan man fremmer varige, konstitusjonelle idealer som frihet, verdighet, likhet, selvbestemmelse og rettssikkerhet.

– Hovedmålet har vært å styrke demokratiteoriens fundamenter og tilpasse de vår moderne tid. Jeg ønsker å forstå hvordan demokratier kan lykkes i praksis med å både forbedre og forlenge våre liv, sier han.

Nils Klim-prisen til norsk statsviter

Også vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort i dag. Prisen tildeles nordiske forskere under 35 år som forsker innen de samme fagområdene som Holbergprisen.

I år gikk prisen til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius, for hennes forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Prisen er på 500.000 kroner.