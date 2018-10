En mann ble mandag funnet død i sjøen i området der en hummerfisker har vært savnet etter at en sjark forliste i Bokn i Rogaland lørdag.

– Klokken 17.15 ble det gjort funn av en mann i sjøen i nærheten av båten. Pårørende er varslet. Mannen er tatt opp, opplyser Sørvest politidistrikt.

De bekrefter at den omkomne er den 47 år gammel mannen som har vært savnet etter at en sjark forliste i Årsvågen i Bokn kommune lørdag formiddag.

En 51 år gammel mann ble lørdag ettermiddag hentet livløs opp av vannet og senere erklært død på Haukeland sykehus.

De to var brødre.

Store hjelpemannskaper

Mandag ble det satt i gang ytterligere søk i området. Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) stilte med to båter til overflatesøk, mens Sola flyklubb søkte fra lufta.

TOR ANDRE JOHANNESSEN / NTB SCANPIX

Søndag ble letingen flyttet til strandlinjen, og politiet fikk blant annet bistand av frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dykkere fra brannvesenet har også bidratt.

Forlis

Det var like etter klokka 11 lørdag at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om at en sjark med to menn om bord var savnet sør for Vestre Bokn sørøst for Karmøy i Rogaland.

Det er antatt at de to mennene dro ut lørdag morgen, men ingen hadde vært i kontakt med dem siden fredag. Det kan ha tatt flere timer fra sjarken fikk problemer til politi og redningspersonell ble varslet.