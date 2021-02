Båreseremoni for de omkomne på Jan Mayen: – En verdig mottakelse

De to personene som omkom i et snøskred på Jan Mayen returnerte mandag til fastlandet for båreseremoni.

Bårene med de to som omkom i snøskredet på Jan Mayen ankom Gardermoen militærflyplass mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Even Lübeck

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Bårene med de to som omkom i snøskred på Jan Mayen ankom Gardermoen militærflyplass mandag kveld i et Hercules-fly.

– Det var en verdig mottakelse av to av våre som vi mistet. Bårene ble mottatt av vernepliktige fra Hans Majestet Kongens garde, der de pårørende fikk tatt imot bårene, sier oberstløytnant Vegard Finberg i Forsvaret til NTB.

– Det er vanskelig å beskrive dette som noe annet enn veldig trist. Alle er i dyp sorg. Det som er spesielt er at det bare er 48 timer siden de pårørende fikk dødsbudskapet, sier han.

Bårene blir her fraktet vekk fra Hercules-flyet på Gardermoen militærflyplass. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forsvarsministeren deltok

De pårørende var også til stede under talen til Inge Kampenes, som er generalmajor og sjef for cyberforsvaret. Til stede var også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen, forteller Finberg.

– Det er tungt for Forsvaret, for Forsvarets ledelse. Det er kollegene våre. Det har vært to tøffe døgn, sier han.

Skal obduseres

Det var Robin Karlsen (31) fra Nordland og Bjørg Kathrine Batalden (57) fra Vestland som omkom i snøskredet på Jan Mayen lørdag ettermiddag.

Begge var sivilt ansatte i Forsvaret. Karlsen fra Nordland var ingeniør, mens Batalden fra Vestland jobbet som avdelingssykepleier.

– Bårene blir fraktet til Rikshospitalet, hvor likene skal obduseres. Det er normal prosedyre. Prosessen videre avtales med begravelsesbyrået, sier Finberg.

Publisert Publisert: 1. februar 2021 21:36