Regjeringen forbereder seg på det som var uaktuelt i høst: Full stenging av skolene

Regjeringen har satt i gang arbeid med å forberede seg på en full stenging av skoler og barnehager, men vil i det lengste unngå det, sier Guri Melby (V).

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Berit Roald / NTB

Publisert Publisert I dag 19:06

Skolene i Oslo-regionen ble satt på rødt nivå lørdag. Det betyr delvis hjemmeskole, med så mye fysisk skoleundervisning som mulig. I fjor vår stengte skolene helt.

Lenge så det ut til at det ville være uaktuelt å gjøre igjen. Den britiske virusmutanten har endret det bildet. Tidlig i januar startet regjeringen arbeidet med å forberede seg på en ny, full nedstengning av skolene.

– Vi har i hele høst tenkt at det alternativet ikke var aktuelt, men det er klart at den muterte varianten har endret det bildet. Vi jobber med å forberede oss på det, men jeg håper virkelig at det ikke vil skje, sier kunnskapsminister Guri Melby til NTB.

Blir uansett undervisning

Selv om skolene eventuelt skulle stenge ned, skal skolene fortsatt tilby digital undervisning, og sårbare barn og barn av samfunnskritisk personell skal få være fysisk på skolen.

Skolene i Nordre Follo ble fredag stengt som følge av et ukontrollert utbrudd av den britiske koronavarianten. Det var en utvikling regjeringen fryktet, og grunnen til at arbeidet med å forberede seg på full nedstenging startet.

– Arbeidet startet i forbindelse med de forrige innstrammingene 4. januar, da forberedte vi oss på å ha neste hakk klart. Vi må hele tiden forberede oss på verste scenario, sier kunnskapsministeren.

Totalvurdering avgjør

Hun understreker at skolene i Oslo-regionen ikke er stengt, selv om regjeringen lørdag varslet en nedstenging av hovedstadsområdet. Skolene skal holde åpent på rødt nivå i tida framover.

– Den erfaringen vi har fra rødt nivå er at det gir veldig godt smittevern. Det vi så i høst da vi hadde en del smittespredning blant tenåringer, var at med rødt nivå, gikk tallene nedover, sier Melby.

– Hva må til for at dere beslutter en full nedstenging av skolene?

– Det er mer en totalvurdering, som henger sammen med det totale smittetallet og hvor man ser at det er utbrudd, sier Melby.

Vil holde skolene åpne

Hun understreker flere ganger at det viktigste for regjeringen er å holde skolene åpne gjennom koronapandemien.

– Vi ønsker å være så målrettet så mulig, så vi vil ikke stenge ned før det er helt nødvendig, sier Melby.

Strategien er fortsatt å skjerme barna ved å la de få så mye fysisk skoleundervisning som mulig. Det er en kalkulert risiko regjeringen tar der barnas velferd går foran smittevern.

– Ja, vi gjør egentlig det. Det er en klar prioritering av barn og unge, så får heller vi andre tåle å ha det litt strengere, sier Melby.