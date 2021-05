Ny IS-kvinne ber om hjelp

En tredje norsk IS-kvinne har via en tredjepart bedt om hjelp til å komme seg til Norge. Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor NRK.

NTB

– En annen av de norske kvinnene har 14. mai, også via en tredjepart, bedt om bistand til å returnere til Norge. Henvendelsene vil bli besvart sier Siri Svendsen i UD til NRK.

UD vil ikke si hvem av de fire gjenværende norske IS-kvinnene i Syria, som nå har bedt om hjelp, eller om hun har barn hun vil ha med.

I løpet av to dager har dermed to nye IS-kvinner bedt om hjelp til å komme seg tilbake til Norge. Tirsdag skrev Aftenposten at Aisha Shezadi Kausar (29) hadde bedt Utenriksdepartementet (UD) om hjelp til å komme hjem fra Syria.

Shezadi Kausar bor sammen med sønnen i flyktningleiren Roj i Syria.

Publisert Publisert: 19. mai 2021 23:32