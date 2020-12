Brannmann og bilberger påkjørt på E6 ved Jessheim

En brannmann og en bilberger som var på stedet i forbindelse med et trafikkuhell, er påkjørt på E6 ved Jessheim. Luftambulansen er på stedet. Foto: Nyhetstips / NTB

NTB

– Det er for tidlig å si noe, skadeomfanget er uavklart, opplyser operasjonsleder Finn Håvard Aas til NTB.

Han opplyser at det var et mindre trafikkuhell som var årsaken til at de var på stedet i utgangspunktet.

– Det var en bil som sto på veiskulderen. De hadde akkurat kommet fram da dette skjedde, sier Aas.

Ulykken skjedde like ved avkjøringen til Gardermoen i nordgående retning, skriver Romerikes Blad.

E6 er stengt i nordgående løp ved Jessheim.