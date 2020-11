Skulle besøke sin døende far. Kjempet mot klokken for å unngå karantenehotell

Hvorfor er det ikke unntak for begravelse? Og hva er et «egnet oppholdssted»? Karantenereglene slår uheldig ut for flere.

Synne Lunden er svært opprørt over karantenereglene som gjelder nå. Hun mener pårørende til alvorlig syke og døende burde fått unntak: Tenker de ikke på menneskelige omkostningene her? sier hun. Foto: Privat / Olav Olsen