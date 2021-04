Kan komme løsning i lønnsoppgjøret søndag ettermiddag

LO, YS og NHO har søndag formiddag ikke kommet i mål med meklingen i lønnsoppgjøret. NTB erfarer at en løsning kan komme søndag ettermiddag.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland møter pressen med oppdatering om meklingen i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert Publisert I dag 07:04

– Ikke noe nytt enda. Alle møter som normalt på jobb, skriver NHOs Eva-Charlotte Stenset i en SMS til NTB søndag morgen.

– Vet ikke når meklingen avsluttes, skriver Stenset videre.

Etter det NTB søndag formiddag erfarer er partene fortsatt et godt stykke unna enighet og at en løsning fort kan komme i ettermiddag. Det samme skriver VG.

– Vi kan ikke kommentere hva som skjer, men vi er her fortsatt, sier LOs Trond Gram til NTB søndag formiddag.

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen, som har pågått mer enn ni timer på overtid. Ettersom partene ikke var enige innen klokken 6, får ansatte som kan bli tatt ut i streik beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

Les også Dette skjer med busser og ferger på Vestlandet om det blir streik i helgen

– Det er vanskelig

– Klokken er såpass mye nå at jeg tror ikke det kommer til å skje på morgenkvisten, men vi har avtalt ytterligere møter nå på formiddagen, sier Riksmekler Mats Ruland til NRK rett etter klokken 8.

– Stemningen er profesjonell. Det er vanskelig, partene har ikke kommet til enighet ennå, de har sittet i hele natt i møter, og vil sitte i møter utover formiddagen og. Men det er en krevende mekling, fortsetter han.

Ruland kaller seg selv optimist og sier videre at det bør være mulig å finne en løsning på forhandlingene.

LO, YS og NHO har siden fredag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt natt til søndag.

Les også Fare for storstreik: – Tøffe forhandlinger

Uenige om lønn og løft for lavtlønte

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.