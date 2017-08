Nesten halvparten av de spurte i en ny undersøkelse sier de er villige til å kutte i sykelønnen. Like mange mener Norge har råd til å beholde dagens ordning.

At såpass mange er villige til å kutte, tror Virke-direktør Vibeke Madsen er en indikasjon på at virkeligheten har innhentet folk, at mange forstår at vi må slå ring om velferdsstaten, skriver Dagbladet, som har bestilt undersøkelsen fra Ipsos MMI.

– Samtidig som mange ser behov for å endre sykelønnsordningen, ser det ikke ut som om politikerne våger å ta debatten, sier hun.

Rundt en av ti sier de ikke har noen mening om saken. Den eneste aldersgruppen der det er klart flertall for å kutte i dagens sykelønnsrefusjon, er dem over 60. Ellers er det en svak overvekt i alle aldersgrupper for å beholde ordningen der arbeidsgiver dekker de første 16 dagene, mens staten gir full refusjon deretter.

– Det er en dårlig idé å ha en offentlig- sosialforsikringsordning uten egenandel, mener Kjell Vaage, trygdeekspert og økonomiprofessor ved Universitetet i Bergen. Han sier ordningen med full refusjon gir arbeidsgiverne få insentiver til å få ned fraværet. Professoren tror samtidig at nordmenn ikke uten videre vil gi fra seg retten til full lønn ved sykdom.

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik sier kutt i sykelønnen eller innføring av karensdager ikke er veien å gå.