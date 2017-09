Kommunaldepartementet ber alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. I tillegg skjerpes sikkerheten rundt datasystemene.

Dette skjer etter at flere IT-eksperter i forrige uke uttrykte bekymring overfor NRK om at det var fare for at manipulasjon med dataresultatene ikke kunne bli oppdaget.

Mange av landets kommuner hadde ikke lagt opp til å telle stemmer manuelt, men ville stole på datamaskiner som også var koblet til internett, skriver Aftenposten.

– Valgsystemet vårt er godt testet og sikret. Vi ønsker å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet. Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Derfor skjerper vi nå sikkerheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den manuelle tellingen gjelder både forhåndsstemmer og stemmer som avgis på valgdagen. Ifølge Sanner skjer skjerpingen i samråd med PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

IT-eksperter advarte mot feil

Torgeir Waterhouse i IKT-Norge var blant dem som fryktet at kontrolltelling på samme maskin kan føre til at man ikke oppdager feil.

– Om man skal gjøre kontrolltellinger, må man gjøre det med forskjellige maskiner. Hvis de ikke gjør det, risikerer de at de bare gjentar feilen, sa Waterhouse til NRK.

Nå pålegger altså Kommunaldepartementet at alle kommunene må ha minst én manuell telling av stemmer.

Valgdirekoratet: Absolutt forsvarlig

Direktør Bjørn Berg i Valgdirektoratet ga i forrige uke uttrykk for at alt var i sin skjønneste orden med valgdatamaskinene og sikkerheten rundt dem overfor NRK.

– Ja, de har internett-tilkobling, det har de. Men de er sikret gjennom sertifikater og tilgangskontroll som absolutt er forsvarlig, og erfaringsmessig fungerer godt, sa Berg. Han understreket samtidig at nettene også overvåkes.

Men nå har altså Kommunal- og moderniseringsdepartementet endret instruksen overfor kommunene om hvordan stemmetellingen skal skje, og på den måten overprøvd Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet: Kan ikke kommentere

Presseavdelingen i Valgdirektoratet opplyser at den foreløpig ikke kan kommentere noe utover det som kommer frem i meldingen fra departementet. Det er uklart hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser beskjeden om manuell telling vil få.

Men på en intern side for årets valgmedarbeidere kommer direktoratet med følgende hjertesukk:

«Valgdirektoratet forstår at dette fører til ekstra jobb og kostnader for kommunene. Det jobbes med å finne måter å kompensere ekstrakostnadene på. Dette vil departementet komme tilbake til».

I Oslo har stemmene blitt tellet maskinelt siden 1980-tallet. Nå må valgstyret finne ut hvordan de skal takle pålegget om manuell telling.

Vet ikke om valgresultatet vil komme senere

– Vi har akkurat fått denne beskjeden. Vi har cirka 250.000 stemmer som skal telles manuelt for å kunne avgi det resultatet som leveres klokken 21. Tidligere år har vi på forhånd gjort to maskinelle tellinger. Nå må vi gjennomgå alle våre rutiner og se hva vi kan gjøre og hvor lang tid vi vil bruke, sier Karina Miller, leder for valgavdelingen i Oslo kommune.

– Vil det føre til senere resultat enn dere tidligere har levert?

– Det vet vi ikke ennå.

Da Aftenposten torsdag var i kontakt med Nasjonal sikkerhetsmyndighet ville ingen kommentere sikkerheten eller gjennomføringen av årets stortingsvalg. Det ble pekt på at det er Valgdirektoratet som har ansvar for gjennomføringen.