Sterk vind ved Preikestolen gjør det vanskelig for helikoptre å lande og ta av. Dermed står torsdagens planlagte filmopptak med Tom Cruise i fare.

Hollywood-skuespilleren er denne uken i Rogaland for å spille inn klatrescener til den neste «Mission Impossible»-filmen på den berømte fjellformasjonen. Helikopterpilotene som filmteamet er avhengige av, gjorde ifølge VG et forsøk på å komme seg opp i luften rundt klokka 8 torsdag morgen, men forsto raskt at været var for dårlig.

– Vi får bare avvente, men enn så lenge ser det jo ikke så veldig pent ut, sier helikopterpiloten.

Dermed er det høyst tvilsomt om det blir noe filming på den siste dagen Hollywood-teamet har til rådighet.

Tom Cruise ankom Stavanger søndag kveld, og det amerikanske filmteamet rakk å filme noen snutter i strålende sol mandag ettermiddag. Tirsdag satte dårlig vær en stopper for opptakene, mens han igjen var i aksjon på Preikestolen i flere timer onsdag.

Hollywood-skuespilleren ble gang på gang trukket oppover langs fjellveggen mens han lot som han klatret det siste stykket opp. Flere ganger sto han også stille på en fjellhylle om lag ti meter under kanten på stupet.

Scenene som spilles inn på Preikestolen, er spådd å få en sentral rolle i «Mission Impossible 6». Filmteamet har opplyst at Cruise skal klatre de siste meterne opp til toppen av fjellet, i det som trolig blir avslutningsscenen i filmen.