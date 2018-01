Forhandlingspartienes øverste organer får presentert et ferdig dokument søndag formiddag, ifølge TV 2. Partilederne orienterer trolig pressen klokken 14.

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har resultert i et ferdig dokument. TV 2 vet at en regjeringsplattform er klar, varsler TV-stasjonen.

Dokumentet er på 85 sider og presenteres for landsstyrene og stortingsgruppene i de tre partiene søndag klokken 11. De tre partiene har samlet sine øverste organer på tre ulike hoteller i Moss.

Dersom dokumentet blir godkjent av alle partiene, er det ventet at plattformen blir lagt fram av de tre partilederne på en pressekonferanse søndag ettermiddag på Jeløy Radio. Dette vil tidligst bli klokken 14.

Spenning i Venstre

Ifølge Aftenposten ble de tre partiene ferdig med et utkast til en regjeringsplattform i løpet av natten. Esker med utkastet ble søndag formiddag båret på de ulike hotellene i Moss og på Jeløya der partiene er samlet.

Mest spenning er det knyttet til reaksjonene i Venstre, der det har vært betydelig intern strid om Venstre skulle gå inn i regjeringsforhandlinger.

– Jeg tror det kan bli en gledens dag for Venstre, sa stortingsrepresentant og landsstyremedlem Abid Raja på vei inn til landsstyremøte på Moss hotell, der partileder Trine Skei Grande satt klar for å orientere partiet.

Raja sier til NTB at den framforhandlede plattformen må vise at den gir Venstre større mulighet til å påvirke ved å gå inn i regjering enn å stå utenfor, dersom tvilerne skal overbevises.

Det støttes av tidligere stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

– Mest mulig venstrepolitikk må være på plass, og de fleste her vil nok være opptatt av at det er en miljøpolitikk som peker fremover, så man ser at man kan kutte klimagassutslippene. Mange er også opptatt av at det må være en skolepolitikk i Venstres ånd, sier Rotevatn til NTB.

Få lekkasjer

Forhandlingene startet 2. januar, men lite har lekket ut underveis. For en uke siden varslet imidlertid de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Fredag meldte VG at de tre partiene var nær et kompromiss i innvandringspolitikken. Det skal innebære at Frp har fått gjennomslag for betydelig innstramming i familieinnvandring mot at Venstre fikk gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger via FN. Senere avkreftet kilder at dette var riktig: – Vi er definitivt ikke enige, men vi ser at det kan være mulig å få til en enighet, kanskje på søndag. Vi forhandler fortsatt, sa en sentral kilde.

Ved siden av innvandringspolitikk, har klimapolitikk, grønt skatteskifte, oljevirksomhet og eiendomsskatt blitt framholdt som de vanskeligste sakene i forhandlingene.