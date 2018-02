Den tiltalte moren i Valdres-saken var ikke i stand til å svare på skyldspørsmålet mandag morgen. Etter kort tid måtte hun føres ut av retten.

Den 46 år gamle moren til 13 år gamle Angelica Heggelund, som døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015, møter igjen i Valdres tingrett, tiltalt for grov mishandling. Saken er utsatt fra april i fjor.

Den 46 år gamle kvinnen brøt ut i kraftig gråt og hiksting kort tid etter at aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, begynte å lese tiltalen.

Hun var ikke i stand til å svare på skyldspørsmålet selv. Tingrettsdommer Pål Prestesæter gikk dermed ut fra at hun stilte seg på samme måte til tiltalen nå som i fjor.

Kvinnen måtte trøstes av sin medforsvarer, advokat Ann Turid Bugge, mens aktor leste sitt innledningsforedrag. Etter hvert ble det imidlertid for mye for henne.

- Jeg må ha pause. Jeg går i bakken snart, sa kvinnen.

Forsvareren spurte da sorenskriveren om kvinnen kunne få sitte på et videorom og følge saken derfra.

Hun ble trøstet av mannen sin og beveget seg ustøtt da hun gikk ut av rettslokalet. I hendene hadde hun et stort, innrammet bilde av datteren Angelica.

Etter en pause ble det klart at hun får følge aktors videre opplesning fra videorommet.

Det er blitt stilt spørsmål om saken kan gjennomføres uten at den tiltalte moren er til stede. Aktor Arne Ingvald Dymbe sier til NTB at det eventuelt må vurderes underveis. Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, sier at de er opptatt av å få gjennomført saken, men at det må skje på en forsvarlig måte.