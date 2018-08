– Disse rådene gjelder spesielt for eldre og personer med leversykdommer eller immunsvikt. Det gjelder også dem som bruker immundempende medisiner.

– Har du åpne sår, bør du ikke bade i sjøvann dersom du ikke kan dekke til såret. Plasteret bør være heldekkende og vanntett.

– Har du immunsvikt eller leversykdommer, eller om du er gammel, bør du bruke badesko for å unngå sår når du bader.

– Dersom du har et sår eller får et sår under bading, bør du skylle det godt med ferskt vann.

– Dersom du tar korte bad eller tørker deg godt med et rent håndkle, reduseres risikoen.

– Dersom du bader med et sår eller får et sår mens du bader, bør du følge godt med på om såret forverrer seg. I så fall, ta kontakt med legen eller legevakt. Se etter tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand, og si ifra til legen om at du har badet.

– Infeksjon vises som oftest etter ett til to døgn.