Sola har gjenopptatt normalt seilingsmønster. Ved 12-tiden fredag lettet den anker og satte kurs for St. Petersburg i Russland.

Siden 21. november har tankskipet Sola TS ligget til havn i Gdansk i Polen for å gjennomgå reparasjoner.

Da Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte, fikk tankskipet skader på baugen blant annet på et utløp for et anker på styrbord side.

Marcin Chala / Facebook

Torsdag 13. desember la skipet seg for anker utenfor Gdansk, ferdig reparert.

Sola TS vil nå gjenoppta sitt normale seilingsmønster i Østersjøen og Nordsjøen, opplyser talsperson Patrick Adamson i det greske rederiet Tsakos, som eier skipet.

MarineTraffic.com

Første stopp er havnen i Ust-Luga i Russland, 110 kilometer vest for St. Petersburg, ifølge MarineTraffic.com. Der er det anslått at tankskipet skal legge til kai julaften.

Fregatten fortsatt ikke hevet

KNM Helge Ingstad ligger derimot fortsatt under vann en og en halv måned etter sammenstøtet i Hjeltefjorden i Hordaland. Vanskelige værforhold har gjort at hevingsarbeidet har stanset flere ganger.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet, komplekse operasjoner og beregninger, i tillegg til det dårlige været, gjør at fregatten Helge Ingstad tidligst heves i januar neste år.

Kranlekteren Rambiz var i forrige uke på plass igjen. Fregatten har den siste tiden seget litt lenger ned. Det har igjen gjort at fregatten berører bunnen der fire av kjettingene skulle føres under.

Det er dermed for trangt for dykkerne å plassere det siste settet med løftekjettinger, og Forsvarsmateriell vurderer derfor andre muligheter for å løfte fartøyet i akkurat dette partiet.