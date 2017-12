Setsuko Thurlow var 13 år gammel da hun overlevde atombomben som ble sluppet over Hiroshima. Søndag tok hun imot Nobels fredspris på vegne av ICAN.

Etter at ICAN-leder Beatrice Fihn hadde holdt sitt nobelforedrag, tok 85 år gamle Thurlow ordet i Oslo rådhus.

– I dag vil jeg at alle til stede skal føle nærværet til alle dem som mistet livet i Hiroshima og Nagasaki. Jeg vil at dere skal føle, rundt oss og over oss, en stor sky av en kvart million sjeler, sa Thurlow.

Thurlow fortalte blant annet om synet som møtte henne etter at USA slapp atombomben over Hiroshima i 1945.

– Rundt meg så jeg en total og ubegripelig ødeleggelse. Hver gang jeg minnes Hiroshima, er det første som dukker opp i hodet mitt, bildet av min fire år gamle nevø Eiji – og den lille kroppen hans som var blitt til en ugjenkjennelig klump av smeltet kjøtt. Med svak stemme tryglet han om vann helt til døden kom og befridde ham fra hans lidelser, sa Thurlow.

– En fare

For Thurlow er nevøen blitt symbolet på alle uskyldige barn i verden som i dag trues av atomvåpen.

– Hvert eneste sekund, hver eneste dag, utgjør atomvåpnene en fare for alle vi er glade i og alt det vi har kjært. Vi kan ikke tolerere denne galskapen lenger, sa hun.

– 7. juli i år ble jeg overveldet av en enorm glede da et stort flertall av verdens nasjoner vedtok Traktaten om forbud mot atomvåpen. Jeg som hadde opplevd menneskeheten på sitt verste, fikk denne dagen oppleve menneskeheten på sitt beste, fortsatte Thurlow.

Thurlow sa at det var noe hun og de andre overlevende fra Hiroshima og Nagasaki, som kalles hibakushaer, hadde ventet på i syttito år.

– La dette være starten på slutten for alle atomvåpen, oppfordret hun.

– Streng dom

Så langt har 56 land signert FN-traktaten som ble vedtatt av FNs hovedforsamling i juli. Ingen av atommaktene eller NATO-landene har sluttet seg til avtalen så langt. Thurlow sa søndag at alle ansvarlige ledere kommer til å signere traktaten.

– Og historien vil ikke være nådig mot dem som avviser den. Nå er det slutt på at deres abstrakte teorier skal kunne dekke over noe som i praksis betyr folkemord. Nå er det slutt på at «avskrekking» skal oppfattes som noe annet enn avskrekking for nedrusting. Nå er det slutt på å leve under en atomsky av frykt, sa Thurlow, før hun ba presidenter og utenriksministre i alle verdens land om å slutte seg til traktaten.