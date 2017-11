Kronprinsesse Mette-Marit får behandling for krystallsyke, men ifølge kronprinsen går det bra med henne.

– Det går bra, altså. Men hun trenger noen dager til å komme seg. Hun har fått krystallsyke, men antakeligvis er det lett å behandle, og hun blir bra igjen om noen dager. Hun regner med å være i farta igjen til helgen, sier kronprins Haakon.

Han møtte pressen torsdag kveld i forbindelse med kronprinsparets tradisjonelle gjestebud, som denne gangen går av stabelen i Tromsø i samarbeid med Bymisjonen. Egentlig skulle også kronprinsessen delta, men hun måtte melde avbud på grunn av sykdommen.

– Hun er veldig lei seg for at hun ikke er her i dag, for dette er en del av det vi holder på med som vi kanskje setter mest pris på, sier kronprinsen.

Det er første gang gjestebudet avholdes utenfor Skaugum. Gjestene er på ulike måter tilknyttet Bymisjonens virksomheter i Tromsø – som brukere, frivillige eller samarbeidspartnere.

Kronprinsesse Mette-Marit skal etter planen gjenoppta sine offisielle plikter søndag 26. november.