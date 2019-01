Den tørre og varme sommeren i fjor resulterte i det laveste elvefisket på 30 år. Fangsten av stor laks var hele 42 prosent lavere enn i 2017.

Det er oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser den dramatiske effekten den uvanlige varme sommeren som preget 2018 hadde på laks- og ørretfisket i elvene. Det ble fanget snaut 150.000 fisk, det laveste siden 1988.

– Sommeren 2018 ga det dårligste laksefisket på 30 år. Kun 98.947 laks ble fanget i sportsfiske i elv, sier generalsekretær Torfinn Evensen i interesseorganisasjonen Norske Lakseelver.

Han forklarer at villaksen blir stående i sjøen i stedet for å gå opp i elver med lite og varmt vann. Derfor er han kritisk til at det i ble tatt opp 11 prosent mer villaks med not fra sjøen enn i 2017. Tallene fra SSB viser også at over 22.000 laks ble sluppet levende ut igjen i elvene.

Tross flere meldinger fra bekymrede fiskere målte ikke Miljødirektoratet noen tilbakegang i antall tilbakevandrende laks. Derfor ble det heller ikke innført spesielle reguleringer i fisket. På seinsommeren snudde været, og det kom etterlengtet nedbør.

– Da regnet omsider kom, opplevde de fleste av vassdragene som fortsatt var åpne, et godt fiske, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Undersøkelsen Norske Lakseelver har foretatt blant sportsfiskere i august, viste at to av tre spurte hadde fisket færre døgn enn vanlig på grunn av varmen. Flere elver ble også stengt i perioder.