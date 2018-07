Den 18 år gamle mannen som ble drept på Coop Byggmix i Vadsø lørdag var på jobb da drapet skjedde. Politiet har pågrepet en 17 år gammel mann.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere døde som følge av skadene han ble påført i den tragiske hendelsen i går kveld. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, sier Jan-Ivar Alsén, administrerende direktør i Coop Finnmark i en pressemelding søndag ettermiddag.

Det var to andre ansatte til stede i Coop Byggmix-butikken da drapet skjedde.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 21.55 lørdag 14. juli. Den knivstukkede mannen på 18 år ble konstatert død kort tid etter.

– Det er ingen kjent relasjon mellom den avdøde og siktede og politiet har foreløpig ikke dannet seg noe bilde om hva som var foranledningen eller motiv for hendelsen. Det vil etterforskningen søke å avdekke, sier leder for Varanger politistasjonsdistrikt, Unni P. Stock, i en pressemelding.

Ikke straffedømt

Politiet skriver videre i pressemeldingen at vitner forklarte at de så en mann med kniv løpe mot Vadsøya etter drapet. Klokken 1.28 ble mannen pågrepet etter at han hadde hoppet i sjøen. Politiet vil be om varetektsfengsling mandag.

Politiet vil gjennomføre en pressebrifing i Vadsø søndag ettermiddag.

Ifølge politiet er den antatte gjerningsmannen ikke tidligere straffedømt, men han har vært i kontakt med politiet to ganger den siste måneden i forbindelse med plagsom oppførsel.

– Saken etterforskes både taktisk og teknisk. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og tatt avhør av vitner. Mannskaper fra Finnmark politidistrikt foretar etterforskningen og tar en kontinuerlig vurdering om en ser behov for bistand fra blant annet Kripos, sier Stock.

17-åringens forsvarer, Vidar Zahl Arntzen sier til NRK at han har hatt møte med sin klient, men at de ikke har gått inn på saken fordi han er ikke i form til det.

Godt likt

Rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune sier den unge mannen som er drept, var godt likt av lokalsamfunnet. Vadsø kommune jobber nå med å ivareta lokalsamfunnet etter hendelsen.

– Dette har utløst reaksjoner blant ungdom i byen, og vi har opprettet et kriseteam og etablert et samlingssted på Scandic hotell hvor det er voksne personer og helsepersonell til stede for å ta seg av ungdommen, sier rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune til iFinnmark.

Han opplyser at de pårørende er varslet, og også at de blir tatt hånd om.

Butikken stengt

De ansatte i Byggmix-butikken i Vadsø vil ifølge Coop bli fulgt av helsepersonell og kriseteam i dagene og ukene som kommer. Butikken vil være stengt inntil videre.

– De ansatte ved butikken blir nå fulgt opp av Coop Finnmark og kommunens kriseteam. Det er mange ubesvarte spørsmål om hendelsesforløpet og saken etterforskes nå av politiet, sier Alsén.