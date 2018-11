Fire personer har vært om bord i havarerte KNM Helge Ingstad. De har sikret fartøyet og hentet ut data til havarikommisjonen.

Dette er første gang noen har vært om bord i fartøyet etter kollisjonen og evakueringen natt til torsdag. Inntil nå har Forsvaret jobbet med å sikre fartøyet med bolter og stålvaiere slik at det ligger stabilt i fjæren i Øygarden.

– Vi har akkurat hatt fire personer om bord som har sikret trosser. De har også vært om bord for å hente data fra navigasjonssystemet og det skipstekniske systemet som vi kommer til å levere til Statens Havarikommisjon for å hjelpe dem i arbeidet med å fastlegge hva som har skjedd, sier sjef for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, til NRK.

Forsvarets personell har vært på broen, hvor en tredel er under vann. De har ikke gått ned i fartøyet, ifølge Stensønes.

Nå gjenstår grundige forberedelser før skipet kan heves og fraktes bort.

– Det er mye som skal gjøres før det. Det er kanskje behov for lensing, kanskje må vi tette skroget, og fartøyet må tømmes for fuel og ammunisjon. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Vi må ta det steg for steg og få sett på skadeomfanget og utfordringene på innsiden, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret til NTB.

Til slutt er målet å få fregatten «hjem» til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern på en lekter, men dette kan være flere dager frem i tid. Det er uvisst om skipet noen gang kan bli sjøsatt igjen.