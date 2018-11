Ektemannen til Janne Jemtland nektet straffskyld for drap på kona da rettssaken mot ham startet i Hedmarken tingrett mandag.

– Nei, ikke skyldig, svarte tiltalte da tingrettsdommer Trond Christoffersen spurte om han erjente helt eller delvis skyld etter tiltalen for drap.

Det knytter seg betydelig spenning til hva ektemannen vil si når han senere mandag kommer i gang med sin forklaring for retten. Hans forsvarere ville ikke gi noen utdypende opplysninger da de ankom rettssalen - eller kommentere nyhetsmeldingene om at ektemannen skal ha ringt til en kamerat angivelig for å få hjelp til å skjule en død kropp.

NTB scanpix

– Han ser fram til å forklare seg og gi retten sin forklaring, sa advokat Ida Andenæs.

Den 47 år gamle mannen er tiltalt for å ha skutt den 36 år gamle kona i hodet med en pistol, etter en fest på hjemstedet Brumunddal natt til 29. desember i fjor. Ifølge Dagbladet og TV 2 ble en kamerat av ektemannen kontaktet av 47-åringen noen timer senere, med forespørsel om hjelp til å bli kvitt en død kropp.

Ekteparet har to sønner sammen. De er flyttet i fosterhjem.

Retten har satt av tre uker til drapssaken.