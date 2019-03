Etter at samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anmeldte oppsetningen Ways of Seeing, har Oslo-politiet onsdag siktet teaterdirektøren og tre kunstnere bak forestillingen for å ha krenket privatlivets fred.

Politiet ba Oslo tingrett om tillatelse til å ransake hjemmene og kontorene til teaterdirektøren og de tre ansatte.

Dette var dagen før PST slo til og pågrep Waras samboer og ransaket parets hjem.

Oslo-politiet understreker at denne siktelsen ikke har noe med den siste utviklingen av PST-etterforskningen mot Tor Mikkel Waras samboer.

Saken ble først omtalt av VG fredag kveld.

Tingretten avslo politiets begjæring, politiet anket til Borgarting lagmannsrett, hvor saken trolig behandles over helgen.

– Dette er en så hinsides overreaksjon fra politiets side at det mangler sidestykke. Når man anmeldes for å forstyrre privatlivets fred med en teaterstykke ville det normale vært å se et opptak av forestillingen. Ikke å be om ransaking av teateret og kunstnernes private hjem, sier kunstnernes advokat, Jon Wessel-Aas.

– Hvordan reagerte dine klienter?

– Dette er en sak som har ligget helt død hos politiet i over fire måneder. Når vi i dag skulle sjekke når politiet skulle henlegge den helt klart urimelige anmeldelsen, fikk vi plutselig vite at politiet hadde begjært rettens kjennelse for å ransake. Jeg har aldri vært borte i noe lignende, sier den erfarne Oslo-advokaten.

De fire er siktet for brudd på straffelovens paragraf 267, som omhandler krenkelser av privatlivets fred.

Teatersjefens advokat reagerer sterkt

Også teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkelands advokat Halvard Helle reagerer sterkt på siktelsen.

– I en liberal rettsstat er det uakseptabelt at frie ytringer møtes med siktelse og tvangsmidler. Det har aldri tidligere skjedd i nyere norsk historie, sier han.

Helle sier at han har bedt politiet om å trekke siktelsen og henlegge saken umiddelbart.

– For meg er det en selvfølge etter de siste dagers utvikling i saken. Men også før det, sier Helle.

Leif Gabrielsen/Black Box Teater

Anmeldt av justisministerens samboer

Det er justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen, som i desember i fjor anmeldte teateret og kunstnerne bak forestillingen.

Årsaken er at forestillingen Ways of Seeing inneholder videoopptak av Wara og Bertheussens hjem i Oslo, og disse opptakene var gjort uten parets tillatelse.

Bertheussen ble torsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for å ha fingert et angrep mot parets felles bolig.

Siden 6. desember i fjor har det vært minst fem slike angrep.

Bertheussen sier hun ikke har noe med hendelsene å gjøre, og nekter straffskyld.

– Ordre fra statsadvokatene

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Majorstua politistasjon tok onsdag ut siktelsen mot teatersjefen og de tre kunstnerne.

– Det kom en ordre fra statsadvokatene i februar om mer etterforskning. Den er nå gjennomført, og jeg er bare mannen som måtte gjøre den jobben jeg er satt til å gjøre, sier politiadvokaten..

Oslo tingrett avviste fredag politiets begjæring om å få ransake både teateret og de fires privatboliger.

Politiet anket avslaget inn for Borgarting lagmannsrett, men det er ikke opplyst når de får vurdert saken:

– Jeg vet ikke når det vil skje, men trolig blir det i begynnelsen av neste uke, sier Nielsen.