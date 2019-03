Ketil Lund og Sara Baban spiller i forestillingen Ways of Seeing. Baban er nå en av de fire siktede, sammen med Pia Maria Roll og Hanan Benammar. FOTO: Leif Gabrielsen/Black Box Teater

Kunstnere og direktør siktet etter teaterforestilling på Black Box – dagen før Waras samboer ble pågrepet

Etter at samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anmeldte oppsetningen «Ways of Seeing», har Oslo-politiet onsdag siktet teaterdirektøren og tre kunstnere bak forestillingen for å ha krenket privatlivets fred.