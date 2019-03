En person i 70-åra er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket i en bolig på Nærbø i Hå kommune i Rogaland av en person i 20-årene, opplyser politiet.

Politiet fikk melding en alvorlig voldshendelse med kniv på Nærbø klokka 21.26 onsdag kveld. Da de kom til stedet med AMK fant de en person alvorlig skadd etter knivstikking, innendørs. Personen som er skadd, ble tatt hånd om av helsepersonell.

– Det en person i 70-åra som hadde fått alvorlige skader, og vedkommende er nå sendt til Stavanger universitetssjukehus. Den pågrepne er i 20-årene, sier jourhavende jurist Tonje Ravndal i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at tilstanden er ukjent etter at fornærmede er sendt til sykehus. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om omstendighetene eller detaljer rundt knivstikkingen, kjønn på mistenkte og fornærmede eller eventuell relasjon de to imellom. Ravndal ønsker heller ikke å si om noen av dem har bostedsadresse på åstedet for knivstikkingen.

Ifølge en pressemelding fra politiet ble gjerningspersonen pågrepet klokken 21.40, og det er ikke opplysninger om flere gjerningspersoner.

Sørvest politidistrikt sendte et stort antall patruljer til stedet, et boligområde på Nærbø, som er et tettsted med drøyt 7.000 innbyggere i Hå kommune på Jæren.

Politiet sperret av åstedet og drev teknisk og taktisk etterforskning på stedet onsdag kveld.