Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Dette er den nye barnehagehverdagen. Og: Derfor blir ikke blir ikke covid-19-pasienter fraktet fra sykehjem til sykehus.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Antall innlagte koronapasienter på norske sykehus er i dag under 200 for første gang på over tre uker.

Du kan følge siste utvikling i vår direktedekning, og alle artikler vi har skrevet om koronaviruset finner du samlet her.

Vi har også et eget direktestudio der vi følger utviklingen i resten av verden.

Vil du ha denne daglige oppdateringen rett i innboksen? Meld deg på her.

1. Dette blir reglene i barnehagene

Foto: Bård Bøe (arkiv)

Små, faste grupper av barn og ansatte. Hyppig håndvask under oppsyn av voksne. Levering uten at foreldre blir med inn. Og: Ingen snørrete barn i barnehagen.

Dette er noen av anbefalingene i den etterlengtede veilederen for norske barnehager som kom i dag.

Gode råd, men veilederen mangler konkret informasjon om flere praktiske forhold, mener styrer i Akasia Landås menighetsbarnehage, Anne-Sofie Longva.

Se alle rådene her.

2. Flest dør på sykehjem

Foto: Tor Høvik (arkiv)

12 av 14 koronadødsfall i Bergen så langt har skjedd på sykehjem. Også på landsbasis skjer flertallet av dødsfallene der.

I retningslinjene som følges i Bergen slås det fast at beboere med fast plass på sykehjem normalt ikke skal overføres til sykehus ved koronasykdom. De vil ikke ha nytte av respiratorbehandling, men får heller oksygen og intravenøs behandling på sykehjemmet.

Å bli transportert til sykehus av fremmede ikledd fullt smittevernutstyr vil være en stor belastning for mange av pasientene, sier etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen.

Les mer her.

3. Nå trapper Haukeland opp – men det er langt igjen til normalen

Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I mars ble 30.000 sykehusavtaler ved Haukeland avlyst eller utsatt.

Den store flommen av koronapasienter har uteblitt fra sykehuset, som i dag hadde åtte innlagte med covid-19.

Dermed trappes planlagt aktivitet opp igjen. Men store, ressurskrevende operasjoner vil sykehuset fortsatt være restriktive med. Og det er langt igjen til normal drift, understreker sykehussjef Eivind Hansen.

Les mer her.