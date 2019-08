Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer at Norge inngår handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Han høster sterk kritikk fra flere hold.

– Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Parisavtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Brasils president Jair Bolsonaro opplyste fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og EFTA-landene var avsluttet og at en avtale var inngått. Lørdag formiddag bekreftet Isaksen dette, og framholder at avtalen støtter opp om «en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas».

– Handelsavtalen skal følges opp gjennom jevnlig kontakt mellom EFTA og Mercosur. Jeg mener de som mener vi ikke burde inngått denne avtalen og tar til orde for en form for økonomisk boikott, velger feil strategi. Den vil være kontraproduktiv. Avtalen gir oss en plattform hvor vi kan gjøre vår stemme hørt, sier statsråden.

Han ber dessuten motstanderne sette seg inn i avtalen før de kommer med kritikk.

Ap krever orientering

En av kritikerne er miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet. Han påpeker at Norge nylig valgte å holde tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner til Brasil som skal bidra til å hindre avskoging. Ap vil nå be om at regjeringen orienterer Stortinget om hvilke krav avtalen stiller til at regnskogen skal ivaretas.

– Regjeringen sender blandede signaler når de trekker penger til regnskogen med den ene hånden og signerer handelsavtaler med den andre. Vi har egne kapitler om bærekraft i våre handelsavtaler og må bruke disse for å presse fram en ansvarlig miljøpolitikk, sier han til NTB.

Amazonas brenner, poengterer SV-leder Audun Lysbakken. Han kaller avtaleinngåelsen en skandale og statsråden «bevisstløs og uansvarlig». Klimaet må settes foran penger, ber han.

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier han til NTB.

MDG ikke overrasket

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er ikke overrasket over at Norge har sluttført forhandlingene.

– De signalene Isaksen kom med på forhånd, viste at det var viktigst for regjeringen å få en avtale, ikke å bruke forhandlingene til å stanse avskogingen i Amazonas, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til NTB.

Framtiden i våre hender mener avtaleinngåelse rammer Norges klimatroverdighet.

– Det er fryktelig vanskelig å forstå hvordan Norge kan inngå en allerede omstridt handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Norge mister troverdighet som regnskogsforkjemper når vi ikke er villige til å stå på kravene når det går ut over våre egne økonomiske interesser, sier leder Anja Riise Bakken.

EU-tvil om ratifisering

Forhandlingene om frihandelsavtalen med Mercosur har foregått parallelt med EUs forhandlinger, som ble sluttført i sommer. Men avtalen er ennå ikke ratifisert. Det kommer heller ikke til å skje med det første, tror EU-president Donald Tusk.

– EU står ved avtalen, men det er vanskelig å se for seg en ratifiseringsprosess all den tid den brasilianske regjeringen tillater ødeleggelse av Amazonas, sier Tusk.

Ratifisering gjenstår også her i landet. Regjeringen har som kjent stortingsflertallet i ryggen, men Isaksen framholder overfor NTB at ratifisering av frihandelsavtaler som regel blir vedtatt enstemmig av Stortinget.