Aldri før har beboerne nedenfor fjellpartiet Mannen i Romsdalen blitt evakuert så tidlig på sommeren som nå. Geologene betegner situasjonen som alvorlig.

– Det er store bevegelser til å være så tidlig, sier geolog Gudrun Dreiås Majala i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK mandag morgen.

– Situasjonen er alvorlig. Farenivået kommer til å være rødt framover også, sier hun.

Søndag ble faren for ras fra den aktive delen av det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma økt fra oransje til rødt. De siste fem årene har farenivået blitt hevet til rødt hele tolv ganger, men aldri før har det skjedd tidligere enn i august.

– Det er veldig beklagelig for beboerne at de må ut igjen. Dette kan bli starten på en veldig travel sommer og høst, hvis det skulle drøye og skredet ikke kommer. Det er trasig hvis det blir evakuering veldig mange ganger, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) til Åndalsnes avis.

– Evakueringen var ikke helt uventet, men det har aldri vært så tidlig på året før. Jeg føler absolutt med dem som bor der nå, sier Hustad til NRK.

Stor aktivitet

Bevegelsene i Veslemannen begynte å øke 13. juni og faren for fjellskred ble hevet til gult nivå. Bevegelsene holdt seg konstante i et par uker, før de økte så mye at farenivået ble hevet til oransje søndag ettermiddag. Klokken 22.30 søndag kveld førte mye nedbør og enda større bevegelser til at nivået ble oppjustert enda en gang.

Ni beboere ble da evakuert fra området i dalen nedenfor fjellet. Det er Rauma kommune som har ansvaret for evakueringen, og politiet har opprettet vakthold på stedet.

I løpet av natt til mandag registrerte Sivilforsvarets lyttepost ved foten av Mannen fem små steinsprang fra Veslemannen, noe som ikke er uvanlig. Mandag formiddag fastslår geologene i NVE at det er stor aktivitet i hele fjellpartiet.

– Det har kommet noe nedbør de siste timene. Hastigheten har økt noe som følge av dette, men er noe lavere enn i går ettermiddag-kveld. Radaren har registrert flere steinsprang fra Veslemannen. Bevegelsene er nå omtrent 20–60 millimeter per døgn i øvre del og 5–10 millimeter i nedre del av fjellpartiet, skriver geologene i en rapport mandag morgen.

– Det er meldt en del nedbør i løpet av dagen, og om værmeldingen stemmer, ventes det økte hastigheter i fjellpartiet, advarer NVE.

Seks evakueringer i 2018

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.

I 2017 forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pumpe vann inn i fjellet, men det lyktes ikke. I fjor ble området evakuert seks ganger etter rødt farevarsel for Veslemannen. Fjoråret ble betegnet som et ekstremår ettersom bevegelsene i fjellpartiet var større enn de fire siste årene til sammen.