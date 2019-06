Tirsdag kveld stemte regjeringspartiene for å endre postloven. Fra 1. juli neste år blir det dermed postlevering annenhver ukedag.

Under voteringen i Stortinget var det regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF som stemte for, og sørget for flertall for lovendringen.

Fra 1. juli 2020 skal det dermed kun deles ut brev, aviser og annen post fra fem til 2,5 ganger i uka. Regjeringen har tidligere anslått at halveringen av postomdelingen vil spare staten for rundt 250 millioner kroner i året.

Det står også i vedtaket om lovendringen at myndighetene kan fatte vedtak om kompenserende tiltak, som blant annet kan gjelde levering av aviser.

I Stortinget tirsdag ble det også stemt over tre andre forslag som omhandler Posten, skriver Nationen. Arbeiderpartiets forslag om å vente med postlovendringer til alle husstander har fått tilstrekkelig bredbåndsdekning, ble nedstemt. Det samme ble SV og Senterpartiets forslag om å videreføre fem ombæringsdager.

I tillegg stemte regjeringspartiene ned Ap, Senterpartiet og SVs forslag om at Posten og anbudsvinnere i kompensasjonsordningen som foreslås, skal samordnes.

Regjeringen mener det er nødvendig med færre postombæringsdager ettersom volumet i brevposten har falt. Kritikere av loven mener at endringen blant annet vil gå utover lokalaviser og meningsbærende aviser.

Tirsdag var den første voteringen over forslaget i Stortinget. Saken skal også gjennom en behandling til.