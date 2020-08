– Nå er det ingen som kan stille spørsmål ved meg lenger. Da unnskyldningen fra regjeringen kom, felte jeg en tåre

Granskingsutvalg bekrefter at Nav tolket EØS-reglene feil.

Heidi Schjetne (50) ble dømt for Nav-svindel på uriktig grunnlag. Hun setter pris på at regjeringen nå sier unnskyld. Foto: Silje Katrine Robinson

Utredningen ble levert tirsdag.

Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land.

De slår fast at EØS-retten ble feilpraktisert. Samtlige involverte organer har ansvaret, ifølge utvalget.

– Hovedansvaret ligger hos Nav og Arbeids- og sosialdepartementet, la utvalgsleder Finn Arnesen til.

Heidi Schjetne (50), en av de berørte, fulgte pressekonferansen direkte.

– Jeg ble positivt overrasket. De feller en knusende dom over de involverte her, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen beklaget til de berørte under pressekonferansen. Foto: Lise Åserud

Ber om unnskyldning

Til nå er minst 85 personer dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag, hvorav 48 er blitt dømt til ubetinget fengsel.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han tok ordet.

– Rapporten avdekker en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området, sa Røe Isaksen, og la til:

– Konsekvensene for en del berørte har vært svært store. Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning.

Heidi Schjetne sier at hun felte en tåre under pressekonferansen. Foto: Silje Katrine Robinson

– Felte en tåre

Schjetne forteller at pressekonferansen brakte tilbake vonde minner fra fortiden.

– Jeg fikk flashback fra avhørene, rettsrundene og de dumme kommentarene jeg fikk ute på gaten, sier 50-åringen.

Hun er fornøyd med at utspillet fra utvalget og regjeringen er klart og tydelig.

– Nå er det ingen som kan stille spørsmål ved meg lenger. Da unnskyldningen fra regjeringen kom, felte jeg en tåre, sier Schjetne.

50-åringen må imidlertid fortsatt vente på en uttalelse fra Efta-domstolen før hun formelt blir frikjent.

Høyesteretten har nemlig besluttet at også sakene etter 2012 skal gjennom Efta først, og ikke bare sakene før det årstallet.

– For meg er det helt ulogisk, sier Schjetne.

Granskingsutvalgets leder Finn Arnesen under en pressekonferanse der rapporten ble presentert i Oslo. Foto: Lise Åserud

Råd fra utvalget

Finnesen la til at departementet må sikre at de har godt innsyn i praksis på sentrale områder.

– Dette kan gjøre at for at behov for endringer i praksis kan identifiseres og løses på en god måte.

Trygderetten bør ha bedre systemer for å reagere når Nav ikke følger opp prinsipielle kjennelser ved å endre praksis, slår utvalget fast.

Der Trygderetten eller domstolene legger til grunn en annen rettspraksis i Nav, må Nav enten utfordre lovforståelsen videre i rettssystemet, eller endre praksis.

– Kun slik kan man sikre reell likebehandling, sier Arnesen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen under pressekonferansen. Foto: Lise Åserud

Dissens i utvalget

Utvalget var imidlertid ikke enstemmig.

I en delrapport i mars ble det konkludert at feilpraktiseringen ikke bare har skjedd etter at EUs nye trygdeforordning trådte i kraft i 2012, men strekker seg helt tilbake til 1994, da Norge ble medlem av EØS.

– Flertallet mener at jussen har vært den samme siden 1994. Mindretallet ser på 2012 som et viktig tidspunkt i denne saken, sa Arnesen under tirsdagens presentasjon.