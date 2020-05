Politiet undersøker Tom Hagens hytte på Kvitfjell

Politiet gjør torsdag undersøkelser ved hytten til drapssiktede Tom Hagen på Kvitfjell. De bruker blant annet en 3D-skanner.

Hytta til Tom Hagen ligger på Kvitfjell nord for Lillehammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ifølge Dagbladet var det fem politibiler på hyttetunet klokken 12 torsdag.

Lederen for politiets 3D-prosjekt i Kripos, Leif Riise, forklarer overfor NRK at en 3D-skanner brukes for å dokumentere et sted på millimeternivå.

– Etterforskere kan se på 3D-skanninger og gjøre seg kjent med åstedet. Det kan spesielt være viktig om det går tid, og ting endrer seg på stedet. Da har man åstedet på tidspunktet noe skjedde, sier Riise.

Tom Hagen er siktet for drapet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.