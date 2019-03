PST har endret Laila Anita Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Tor Mikkel Wara går av som justisminister.

Tor Mikkel Wara (Frp) går av som justisminister. Jon Georg Dale skal fortsette som fungerende justisminister inntil ny statsråd er utnevnt.

– Tor Mikkel ringte meg og ba meg om å få gå av som statsråd, sier statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen i Oslo torsdag ettermiddag.

– De siste ukene har vær tøffe for meg og min lille familie. Avgjørelsen var fullt og helt min egen, sier Tor Mikkel Wara (Frp).

– Noen trenger meg mer enn regjeringen, sier Wara.

Wara takker Solberg og partileder Siv Jensen (Frp) for tilliten han har fått. Wara tiltrådte som justisminister 4. april i fjor og var dermed justisminister i et knapt år. Han har hatt permisjon siden 14. mars.

– Jeg skjønner at dere har mange spørsmål, sier Wara til pressen.

– Det er en tid for å svare på disse spørsmålene. Det er ikke nå. Nå er tiden for å stille opp for de jeg er glad i, sier Wara.

Tor Mikkel Wara er den fjerde utnevnte justisministeren fra Frp som går av siden partiet kom i regjering i 2013.

Fakta: Frps justisministre Anders Anundsen var historiens første Frp-justisminister da han ble utnevnt som statsråd i Erna Solbergs regjering 16. oktober 2013. I desember 2016 ba han selv om å få gå av som justisminister. Per-Willy Amundsen overtok nøklene til Justisdepartementet 20. desember 2016 og satt som statsråd frem til 17. januar 2018. 17. januar 2018 tiltrådte Sylvi Listhaug som justisminister, men hennes periode varte bare frem til 20. mars samme år. Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister 4. april 2018. 14. mars 2019 ble han innvilget permisjon etter at hans samboer ble pågrepet av PST og siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. PST tror hun selv hadde tent på parets bil natt til 10. mars. Den 28. mars varslet han at han går av. Kilde: NTB

PST mistenker nå at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, står bak alle hendelsen ved parets bolig.

– Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for, skriver PST i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Mistenkt for å ha sendt brev til Wara og en annen politiker

Politiadvokat Thomas Blom i PST bekrefter overfor Aftenposten at Bertheussen også er mistenkt for å ha sendt et mistenkelig brev til en annen fremtredende politiker, som NRK omtalte torsdag.

Blom sier PST bestemte seg for å gå ut med dette nå etter en helhetlig vurdering av bevisbildet i samtlige saker, og at statusen som mistenkt gjelder fra i dag.

– Det er viktig at hun gis de rettigheter dette medfører i kommende saker. Vi mente også at det er viktig å spille åpent og ærlig om det vi mener, sier Blom.

– Er hun også mistenkt for trusselbrevet som Wara mottok 4. mars?

– Ja, det er hun.

– Er hun også mistenkt for brevet sendt til en annen politiker, som NRK omtaler i dag?

– Ja.

– Hva innebærer dette?

– Det er ikke annet enn at hun har status som mistenkt også i dette tilfellet. Noe av poenget med å gå ut nå er å vise at dette kommer til å ta tid. Vi har en omfattende etterforskning og bruker det vi har av ressurser. Dette har høyeste prioritet her, og vi har et godt samarbeid med Oslo-politiet og Kripos. Vi ønsker å dempe forventningene om en snarlig avklaring, sier Blom.

Carl I. Hagen: – Trist, trist, trist

Frp-veteran Carl I. Hagen er lei seg for situasjonen rundt partifellen som har ført til at han går av som justisministeren.

– Dette er bare trist, trist, trist, sier Hagen til Aftenposten.

Tor Mikkel Wara var nestleder da Hagen ledet Frp på 1990-tallet og ble ansett som en kronprins i partiet.

– Det står respekt av Tor Mikkel Wara når han velger å stå last og brast ved sin familie i en usedvanlig vanskelig tid, sier Hagen.

Samboerens forsvarer: – Bra, da kan hun renvaske seg

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen ble torsdag 14. mars siktet for overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Bertheussen erkjenner ikke forholdet omtalt i siktelsen og stiller seg uforstående til den.

Hennes forsvarer John Christian Elden sa for et par uker siden at Bertheussen «håper blindsporet ikke reduserer prioriteten på etterforskningen».

Elden besvarte torsdag ettermiddag ikke umiddelbart Aftenpostens henvendelser, men opplyser til Filter Nyheter at PST ikke har utvidet siktelsen, men varslet avhør med rettigheter som mistenkt i alle sakene.

– Det er bra, for da kan hun renvaske seg og kreve å bli avhørt også de andre sakene, skriver Elden i en SMS til Filter Nyheter.

Har gjort en rekke beslag

«Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST. Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre.

Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling.

Mistankegrunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, er ikke svekket.

«Det gjennomføres omfattende etterforskningsskritt, og det er foretatt en rekke beslag som nå er gjenstand for undersøkelser og analyse. Det vil fortsatt ta tid før resultatet av alle undersøkelser og analyser foreligger. PST har god bistand fra blant annet Oslo politidistrikt og Kripos i dette arbeidet.»