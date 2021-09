Politiet ber ikke om forlenget isolasjon for Tengs-siktet

Politiet mener det ikke er sterkt behov for isolasjon for mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, og vil ikke be om dette.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt på en pressekonferanse om saken.

Minnesteinen på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt fredag formiddag.

Den siktede mannen i 50-årene ble pågrepet 1. september. Han har vært sittet i varetekt underlagt fullstendig isolasjon, men isolasjonsperioden utløp fredag.

– Politiet mener det ikke lengre er et sterkt behov for isolasjon i saken og vil ikke begjære forlengelse av isolasjonsperioden. Siktede er fremdeles underlagt brev- og besøksforbud, opplyser han i en pressemelding.

Den 50-årige mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.