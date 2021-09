De norske Kabul-historiene På timers varsel måtte norske sykepleiere, leger og soldater evakuere afghanere og nordmenn fra et kaotisk Afghanistan. Her forteller Ida Vihovde (31) og to andre nordmenn om de dramatiske døgnene.

Klokken var rundt 05.00 da et norsk Hercules-fly la den varme afghanske luften under seg. Et Kabul i kaos ble etter hvert bare en prikk under flyet med norsk sanitetspersonell, spesialsoldater og afghanere på flukt. 20 år med norsk tilstedeværelse i Afghanistan var over.

Men det ble en svært dramatisk avskjed. I denne artikkelen kan du lese nordmennenes egne opplevelser av uttrekningen fra Afghanistan.