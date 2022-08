Dobbeltdrap på Otta: Kripos er på vei for å bistå

Kripos er på vei for å bistå i etterforskningen etter at to personer ble funnet drept etter en knivstikking på Otta i Sel i Gudbrandsdalen.

To personer ble funnet drept i et boligkompleks på Otta mandag. Gjerningsmannen ringte selv nødetatene om hendelsen. Foto: Bjørn Brandt / GD / NTB

– To personer er funnet drept i et boligkompleks på Otta. Gjerningsmannen ringte selv nødetatene om forholdet, og ble pågrepet udramatisk i nærheten, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke de ikke gå i detalj omkring selve hendelsen.

– Det blir gjennomført taktisk og teknisk etterforskning utover kvelden, kriseteam i Sel kommune er iverksatt, skriver de.

Til VG opplyser operasjonssjef Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt at Kripos er på vei for å bistå i etterforskningen.

Det er ukjent rundt hvilken relasjon det er mellom de involverte.

Fungerende ordfører Pål Ellingsbø (Sp) i Sel kommune sier kveldens hendelse er tragisk.

– Denne type hendelser er ikke en ønskesituasjon for et lite lokalsamfunn som det Sel er. Det er tragisk. Samtidig må vi avvente politiets etterforskning og gi dem den tiden de trenger til å etterforske saken, sier han til NTB mandag kveld, og legger til:

– Det er sjelden vårt lokalsamfunn er så tett på en slik hendelse.