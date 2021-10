Kongsberg-siktet er tidligere anmeldt av Coop

Coop har tidligere anmeldt Espen Andersen Bråthen, som er siktet for drapene i Kongsberg.

Deler av Kongsberg-angrepet foregikk på denne butikken i Kongsberg sentrum. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Coop bekrefter at den siktede er blitt anmeldt tidligere, men ikke noe om når eller hvorfor, skriver VG.

– Det er en utfordring i sentrumsnære butikker flere steder at det er personer som gjentatte ganger og over tid oppfører seg truende, og som gjør at de ansatte føler både ubehag og i mange tilfeller føler seg truet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Friis i Coop Norge på generelt grunnlag til avisa.

En del av Kongsberg-angrepene foregikk i Coop Extra-butikken i byen. Her skjøt Bråthen med pil og bue på flere personer, før han slapp unna politiet og drepte flere med stikkvåpen.