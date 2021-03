Kvinne i 40-årene og mindreårig jente døde i trafikkulykken i Alta

Føreren av den ene bilen, en kvinne i 40-årene, og en mindreårig jente mistet livet i frontkollisjonen mellom to personbiler på E6 i Alta tirsdag kveld.

NTB

– I den ene bilen var det en kvinne i slutten av 40-årene som var sjåfør, og i samme bil befant det seg to mindreårige jenter. Det ble raskt konstatert at kvinnen var omkommet. Begge jentene var skadet, og den ene ble erklært død på stedet etter at det var forsøkt hjerte-/lungeredning, sier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta lensmannsdistrikt i en pressemelding.

Den andre jenten ble sendt med ambulansefly til UNN Tromsø hvor hun fortsatt befinner seg. Hun er alvorlig skadet, opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) på Twitter tidligere onsdag.

I den andre bilen var det to menn tidlig i 20-årene. De har begge moderate skader.

Frontkollisjonen skjedde i Kvenvik utenfor Alta rundt klokken 19.40 tirsdag kveld.

Personbilene frontkolliderte i en slak sving mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik. Det er 80-sone på strekningen og stedvis glatte partier med spor av bar asfalt i isdekket.

Politiet jobber med taktiske avhør og kriminaltekniske undersøkelser.