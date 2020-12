Kong Harald med hilsen til de berørte i Gjerdrum

– Denne kvelden vil jeg først og fremst sende en varm hilsen til alle som er berørt av skredulykken i Gjerdrum, sier kong Harald i sin nyttårstale.

Kong Harald sendte varme hilsner til alle berørte på Gjerdrum i sin nyttårstale 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kong Haralds nyttårstale 2020, tatt opp på Slottet. Han tok spesielt opp situasjonen til barn og unge som har det vanskelig og som har mistet nettverket sitt i pandemiens år – lærere, trenere eller andre som bryr seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Denne kvelden vil jeg først og fremst sende en varm hilsen til alle som er berørt av skredulykken i Gjerdrum, sa han.

Nyttårsaften var ti personer fortsatt savnet etter leirskredet som gikk på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet. Med dere som har mistet hjemmene deres, og som akkurat nå er fortvilte og ikke ser veien videre, sa kongen.

Han trakk også fram innsatsen som myndighetene, nødetatene og sivilsamfunnet har lagt ned under svært krevende forhold.

– Dere har fremdeles mye tungt arbeid foran dere. Og nok en gang ser vi at folk mobiliserer for å hjelpe medmennesker i nød. Det gjør meg både stolt og rørt, sa kongen.

– Et år med skuffelser

Den tradisjonsrike nyttårstalen handlet også om det vanskelige pandemiåret som ligger bak oss, men kongen pekte også framover.

– Det har blitt et år med skuffelser, avlysninger og utsettelser. Et år da vi måtte sette mye på vent. Men så får vi håpe at vi nettopp derfor har mye å se fram til, sa kongen.

Han mener det er god grunn til optimisme og viser til vaksinene som nå er på vei, samtidig som han minner om at den vanlige hverdagen lar vente på seg, og at det fortsatt er tunge tider for samfunnsliv og næringsliv.

Kongen oppfordret derfor folk til å ta vare på hverandre, og han maner til fortsatt dugnad – selv om han anerkjenner at mange er slitne.

– Det er nettopp denne evnen til å få til noe sammen som har hjulpet oss gjennom – både nå og i tidligere tider. Nå må vi prøve å hente fram nye krefter vi kanskje ikke visste vi hadde – i oss selv og som samfunn, sier han.

Savner klemmene

Han takker alle som har gitt avkall på russefeiring, familieselskaper – og klemmer.

– Dronningen og jeg savner like mye som andre besteforeldre å klemme barna og barnebarna våre. Men så håper vi fra hjertet at vi skal få tatt igjen mye i det nye året!

Han mener pandemien har satt landets verdier på prøve, men synes samtidig å mene at prøven er bestått.

– Vi har nå vist at vi har et folkestyre som bærer også i krisetid, konstaterer han.

Kong Harald hyller handlekraft og mot i møte med vanskelige valg, og mener klok og sindig forvaltning har gitt Norge økonomisk ryggrad til å håndtere krisen. Han hyller kreativiteten i bransjer som ble lammet av smitteverntiltak over natten.

– Og vi har vist at vi er villige til å ofre mye av vårt eget til fellesskapets beste, sa han.

– Du er ikke alene

Kongen erkjenner at pandemien har rammet folk ulikt. Noen har mistet jobben, mens andre har opplevd at familien ble mer sammensveiset og har lært å sette pris på hverdagen, påpeker han.

På tampen av pandemiåret 2020 sendte kongen en hilsen spesielt til dem som ikke får feiret nyttår der de gjerne skulle vært og med dem de helst ville feiret med.

– Til alle dere som føler dere alene denne nyttårsaftenen: Du er ikke alene om å ha den følelsen. Til alle som er slitne og urolige for fremtiden: Jeg forstår dere så godt, sa kongen.

Han tok spesielt opp situasjonen til barn og unge som har det vanskelig og som har mistet nettverket sitt – lærere, trenere eller andre som bryr seg.

– Nå må vi være hverandres «ene». Den som stopper opp og ser, som tar en telefon og spør.

«Det vil gå over»

Han understreker at både Norge og verden er i en alvorlig situasjon, men mener «kriser tvinger fram endringer som kan bli både gode og nødvendige – selv om de er smertefulle.» Som eksempel peker han på at pandemien en kort stund ga en pause fra forurensing på noen av jordens mest forurensede steder.

– Jeg har vært med på mye gjennom et langt liv, og jeg kan love dere: Det vi står i nå, vil gå over. Vi har kommet gjennom store prøvelser før, sa kongen.

– Håpet skal bære oss alle inn i 2021, avsluttet han.