Fire av ti nordmenn kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen.

Annenhver innbygger i Oslo sier at de står reiseklare i påvente av myndighetenes avklaringer rundt julen. Det er mest i landet.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 78.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. I tillegg er det spurt om holdninger til tiltak og planer for julen.

Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen. De har tidligere understreket at årets feiring blir annerledes.

– Vi må jo se an smittesituasjonen når vi nærmer oss jul, om vi vil anbefale det. Men jeg vil jo si at det har en høy verdi, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag om å dra hjem til jul og møte familien.

Mer oppmerksom i november

Ni av ti nordmenn sier i november at de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronapandemien. Dette er 8 prosentpoeng mer enn i oktober.

Mer enn ni av ti nordmenn har ikke planer om å invitere mer enn ti personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året 2020. Bare 5 prosent sier ja.

3 prosent sier at de kommer til å reise til utlandet før utgangen av dette året.

Unngår sosial omgang

Videre sier fire av fem nordmenn denne uken at de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. Selv om dette tallet er høyere enn på lang tid, så er det helt identisk med gjennomsnittet for hele pandemien.

– Vi må tilbake fire-fem måneder for å finne like høye tall som nå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

55 prosent oppgir i november at de er uenige i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares.

19 prosent er enig i påstanden, mens resten svarer verken eller. Dette er omtrent som snittet for de siste månedene og pandemien som helhet.

Usikkerhet om retningslinjer

Sju av ti nordmenn er uenig i at retningslinjene som myndighetene har innført for å begrense koronasmitte, er for strenge.

Den siste uken sier tre av ti nordmenn at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem.

Tallet for hele november er 33 prosent, som er svakt høyere enn gjennomsnittet for pandemien, som er 30 prosent.

