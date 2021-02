Kong Haralds sykmelding forlenges

Kong Haralds sykmelding etter en kneoperasjon for to uker siden er nå forlenget i ytterligere en måned.

Kong Harald og dronning Sonja her fotografert i forbindelse med at de i januar hadde vært konge og dronning i nøyaktig 30 år. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Kongen er fortsatt under opptrening, opplyser Kongehuset fredag.

– Legen anbefaler ytterligere rehabilitering før kongen gjenopptar sine konstitusjonelle oppgaver, melder Kongehuset.

Kongen oppholder seg på Kongsseteren, der han får fysioterapibehandling.

Vellykket operasjon

Sykmeldingen er forlenget til søndag 14. mars.

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet 29. januar og operert dagen etter for en skadd sene over høyre kne. Kongehuset opplyste da at operasjonen var vellykket.

Mens kongen er sykmeldt, gjennomfører kronprins Haakon kongens oppgaver.

Sykmeldingen er en av flere kongen har hatt det siste halvannet året. I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon, og i januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet. Høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.

Koronavaksinert

For en uke siden ble det kjent at kongeparet var ferdigvaksinert mot koronaviruset etter å ha fått sine andre vaksinedoser.

Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste helseminister Bent Høie i forbindelse med at kongeparet fikk første vaksinedose 13. januar.

17. januar i år var det 30 år siden kong Harald overtok tronen etter at kong Olav døde i 1991.