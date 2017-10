For første gang på 70 år ligger vi an til å få færre enn 100 dødsfall i trafikken i Norge i år.

Så langt i år har 78 mennesker omkommet på norske veier. Det er 33 færre enn i fjor. Åtte omkom i Hordaland. Fylket topper dermed statistikken foran Akershus, Rogaland og Troms.

– Det er trist og ille at det fortsatt omkommer mange mennesker på norske veier, men positivt at tallene går ned. At Hordaland er fylket med flest trafikkdrepte er ikke veldig overraskende. Det er et stort fylke med mange innbyggere. Dessuten har fylket gjennomfartsårer som E39 og E16, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, til BT.

Kan ikke bygge oss ut av utfordringene

– Kan statistikken brukes som argument for bedre veier i Hordaland?

– Bedre og sikrere veier er det behov for mange steder. Målene i Nasjonal Transportplan krever innsats fra mange hold, både stat, fylker og kommuner, men også fra deg og meg. Vi kan ikke bygge oss ut av utfordringene, vi må også bidra med vårt ved å gjøre vårt beste for å unngå ulykker i trafikken, sier Ranes.

Statistikken fra Statens vegvesen viser at det hittil i år ikke har vært noen trafikkdrepte i fylkene Finnmark og Aust-Agder.

– Det er fylker med langt færre innbyggere enn Hordaland, påpeker Ranes.

Færre enn på 70 år

Antall trafikkdrepte i Norge har variert i de senere årene. Statistikken for årets ni første måneder viser 111 drepte i 2016, 87 i 2015, 126 i 2014 og 134 i 2013. Tallene for i år indikerer at vi kan oppleve færre enn 100 drepte i hele 2017.

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer rundt 100 drepte. De siste 12 månedene - fra oktober 2016 til september 2017 - er det omkommet 102 mennesker i vegtrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes.

Vegvesenet er spent foran høsten og vinteren.

På topp i Europa

Det blir mørkere, glattere, våtere og etter hvert også frost og snø. Dette må trafikantene ta hensyn til. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers.

I flere år har Norge vært et av Europas beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken pr. innbygger og lavest ulykkesrisiko.

– Vi har satt oss høye mål. Skal vi nå disse, kan vi ikke hvile på laurbærene. Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis, sier Guro Ranes.