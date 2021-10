Pukkellaksen invaderer norske elver: Sjømatgründeren jubler og forskerne tviler

Sommerens invasjon av pukkellaks i norske elver er den største noensinne. Lakseforskerne tror vi bare har sett starten av noe som er umulig å stoppe.

«Monsterlaks». «Zombielaks». Norske medier har vært fulle av oppslag om disse i sommer.

Videobildene over er fra Tanaelva i Finnmark i august, filmet av den finske lakseforskeren Panu Orell. De viser gyteklare pukkellaks, fulle av soppinfeksjon på rygg, snute og haler. Hannene har utviklet en kraftig pukkel på ryggen. På noen av fiskene er bakparten begynt å gå i oppløsning.

De går gjennom en tøff fysiologisk nedbrytning og er klare for ett siste sprell: Akten som skal føre slekten videre. Etterpå dør de alle sammen.

Forskerne har nå påvist at neste generasjon allerede er på plass i en norsk elv: Nylig ble det for aller første gang påvist nyklekkede pukkellaksyngel i Tanaelva.

Spørsmålet nå: Har vi fått et kjempeproblem? Eller ser vi starten på en ny norsk delikatesse-eksport?

Uansett svar, nederst i artikkelen finner du oppskrifter på røykepukkellaks og kaviar!

Spår en million pukkellaks i Tana

– Om alle parametre er med pukkellaksen, kan det i de neste invasjonene om to eller fire år komme en million av dem tilbake bare til Tanaelva, spår Panu Orell overfor Aftenposten.

De norske lakseforskerne Rune Muladal ved Naturtjenester i Nord og Morten Falkegård ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) er enige. De tror norske elver kan bli stappfulle av pukkellaks i årene som kommer.

– De er kommet for å bli. Det finnes ikke den dugnad i verden som kan stoppe dette, sier Falkegård.

To pukkellakshanner i gytedrakt omkranser en hunnfisk i Tanaelva. Tellinger viser at mellom 40.000 og 50.000 pukkellaks denne sommeren passerte tellestedet i Polmak, 55 kilometer ovenfor munningen av elvesystemet.

Han viser til at pukkelaksen ikke har den samme «hjemmeelv»-orienteringen som den lokale atlanterhavslaksen. Nykommeren er mer opportunist, fordeler seg over et stort geografisk område og går opp i elver der den kan.

Pukkellaksen kommer fra Stillehavet. Den er en ny og uønsket art i norsk natur. Akkurat nå pågår det hektisk forskning for å finne ut hvilken effekt invasjonen kan ha for biomangfoldet i elvene våre.

Noen av spørsmålene forskerne stiller seg:

Utgjør pukkellaksen en alvorlig trussel mot den innfødte, atlantiske laksen, sjøørret og sjørøye og annet liv i elvene?

Eller kan den nye arten etablere seg og leve side om side med dem som var der fra før?

Kjøpte inn 7–8 tonn

Samtidig har aktører i fiskeribransjen allerede i sommer posisjonert seg for det som kan bli en ny kulinarisk matreise. Det skjer nesten 30 år etter at det ble startet fangst på en annen artsinnvandrer fra Russland: Kongekrabben.

De første seks månedene i år eksporterte fiskeindustrien 1100 tonn kongekrabbe til en verdi av 426 millioner kroner. Det var solid ny rekord.

– Stillehavslaksen kan bli et nytt eksporteventyr for Norge. Det er en utmerket matfisk, ja mye bedre på farge, konsistens og smak enn norsk oppdrettslaks, sier innehaver Karl Albert Hansen i Karls Fisk og Skalldyr i Tromsø.

Fiskekjøttet har lite innslag av fett, og er i konsistens veldig lik ørret eller sjøørret. Den er ypperlig til grilling og steking. Men fisken må tas enten i sjøen eller tidlig etter oppgang i elv. Ellers endrer kjøttet seg raskt til å bli uspiselig som mat.

Bedriften har satset stort på produksjon av røykelaks av pukkellaks de siste månedene.

– Vi kjøpte opp mellom syv og åtte tonn fra fiskere og elveeierlag og kunne gjerne tatt mer om vi fikk tak i det. Det har ikke vært problemer med avsetningen. De siste restene har vi akkurat røykt, og det er nå på vei ut til storfornøyde kunder, sier Hansen.

Karl Albert Hansen er sjømatprodusent i Tromsø, og han lovpriser pukkellaksen som matressurs. – Vi velger å kalle den stillehavslaks, og har brukt sommeren på å bygge opp et produkt som vil gi mye glede i årene som kommer, sier han.

Han prøvde også å eksportere røykt stillehavslaks til utlandet, men det norske tollbyråkratiet var overhodet ikke forberedt på det.

– Det fantes rett og slett ikke tollkoder for fisketypen, så det måtte vi gi opp. Men om to år er vi klare etter å ha bygget opp merkevaren og nettverket. Og da bør tollkoden være på plass, sier Hansen.

Et sunnere alternativ?

Både han og fiskeforskerne påpeker også at pukkellaksen trolig er sunnere ved at den har lavere miljøgiftinnhold enn både oppdrettslaks og vill atlanterhavslaks. Pukkellaksen lever kun to år og befinner seg lavere i næringskjeden enn den vanlige laksen. Med sitt korte livsløp og en diett som stort sett består av rødåte, vil den akkumulere mindre PCB og tungmetaller.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd tror aktører kan finne nisjemarkeder for pukkellaksen.

– Det er absolutt en god matfisk, men jeg er noe skeptisk til å sammenlikne denne ressursen med kongekrabben. For da snakker vi om helt andre verdier, sier han.

Sjømatrådet har ikke utredet pukkellaksens muligheter på markedet.

– Generelt kan man si at dette dreier seg om en relativ billig fisketype sammenliknet med laks. Globalt sett selges frossen hel pukkellaks for rundt 20 kroner kiloet, mens frossen hel atlantisk laks selges for rundt 60 kroner pr. kilo. Volumet som fanges i Norge, er også svært lite sammenliknet med den globale fangsten som utgjør cirka en halv million tonn i året, sier Aandahl.

Tromsøbedriften har i sommer tatt inn 7–8 tonn med stillehavslaks fra norske fiskere og elveeierlag for å lage røykelaks. Responsen har vært svært god.

I sommer ble det fanget cirka 100.000 pukkellaks, godt og vel 150 tonn, langs kysten og i norske elver. Sportsfiskere og sjølaksefiskere, fiskefeller og dugnadsinnsats med garn i en rekke elver sto for rekordfangsten. Til og med i Akerselva i Oslo dukket den opp.

– Vi så en tidobling av antallet pukkellaks som gikk opp Tana i sommer sammenliknet med 2017 og 2019, sier Panu Orell.

Et team fra forskningsinstituttet Luke har i flere år telt laksen i Tanavassdraget med sonar. De anslår at 40.000 til 50.000 av fiskene som kom i sommer, var pukkellaks.

Det skjedde samtidig som de lokale stammene av atlantisk laks er på et historisk lavt nivå: I fjor ble det kun telt 15.000 vanlige laks i elven. Dermed ble alt laksefiske i Tanavassdraget og fjordstrøkene utenfor totalforbudt i år, for første gang i historien.

Mens det i den vesle Vesterelva i Nesseby ble tatt opp nærmere 25.000 pukkellaks i sommer, ble det kun fanget 2000 av den uønskede arten i Tanaelva.

Fiskefangst fra Repparfjordelva i juli: De fem til venstre er pukkellaks, mens de to til høyre er atlanterhavslaks.

Hvor kommer pukkellaksen fra?

Forskere i Sovjetunionen startet eksperimenter med utsetting av pukkellaks på 1950-tallet. Grunnlaget var befruktet rogn fra fisk fra Sakhalin og Kamtsjatka. Rognen ble klekket ut i Murmansk. Årlig ble det satt ut mange millioner yngel i elver på Kolahalvøya og langs Kvitsjøen til langt ut på 1970-tallet. Formålet var å øke fiskeproduksjonen og gi folk i området mer mat.

Problemet var at fisken gikk i gyting for sent på året, og dermed slet yngelen med å overleve.

I perioden 1985 til 2001 ble det satset på rogn fra elven Ola i Magdan ved Okhotskhavet. Da ble det mer fart i sakene.

Denne pukkellaksen ser ut til å være mer tilpasset de klimatiske forholdene i våre nordlige områder. Etter dette konstaterte russerne raskt at det nå var etablert en selvproduserende bestand i en rekke elver langs Kvitsjøen og på Kolahalvøya.

Men det var først i 2017 og 2019 det for alvor ble rapportert om høyt innslag av pukkellaks i norske elver.

– Vi antar at mye av grunnlaget for de oppvandringene kom fra gyting på Kolahalvøya og ved Kvitsjøen, sier Morten Falkegård i NINA.

Han og de andre forskerne tror at klimaendringene med varmere og lengre høst og gode beiteforhold i havet kan ha bidratt til å øke pukkellaksens gytesuksess.

Hunnfisken til pukkellaksen har enormt store rognposer som egner seg ypperlig til kaviar. Denne varianten er laget med rogn fra Repparfjordelva etter en russisk oppskrift. Serveres på blinis eller småkjeks sammen med kuttet rødløk og litt crème fraîche på toppen.

Konkurrerer ikke om mat i elven

Pukkellaksen lever kun i to år, og den er først og fremst et fenomen i elvene i oddetallsår. Da stiger den opp i elvene fra slutten av juni og frem til august. Da skjer gytingen.

Den atlantiske laksen gyter først i oktober-november.

– Det lange gapet mellom gytetid gjør at vi helt kan se bort fra konkurranse om gyteområder eller at det kan skapes hybrider mellom disse laksetypene, sier lakseforsker Rune Muladal.

Allerede 27. september gjorde den finske ferskvannsbiologen Mikko Kytökorpi i Luke funn av årets yngel i Tana, i nærheten av den finske bygden Utsjoki.

Det er aller første gang det blir påvist yngling av pukkellaks i vassdraget, men det er også første gang forskerne har lett etter slike funn.

Allerede 27. september ble det funnet nyklekkede plommesekkyngel i elvegrusen i Tanaelva. Pukkellaksyngelen klekker cirka 300–400 døgngrader etter gyting. Det vil si gjennomsnittstemperaturen i elven multiplisert med antall døgn.

– Dietten er dyreplankton. Den må den ut i havet for å finne. Yngelen utvikler seg normalt til smolt på 3–4 cm innen mai-juni og forlater dermed elven, forklarer Rune Muladal.

Yngelen til atlantisk laks har i motsetning til dette et livsløp på to til fem år i elven, før den blir smolt på 14–15 cm og går ut i havet. Den viktigste maten før den kommer ut i fjordene er fiskelarver.

– Dermed er de to fiskeslagene ikke konkurrenter i matfatet i oppvekstområdet verken i elven eller sjøen, fastslår forskeren.

Slik ser pukkellaksyngelen ut når den har nådd smoltstadiet og er klar for utvandring i havet. Det skjer normalt i mai, men i Nord-Norge har det i år vært rekordtidlig klekking av yngel på grunn av den historisk varme høsten.

Matfest for lokal fisk

Derimot observerer forskerne nå en matfest uten like i elvene: Næringsfattige elver nordpå har siden august vært fulle av pukkellaksrogn som blir spist av lokal sjøørret, sjørøye og lakseyngel.

I månedsskiftet august/september ble det rapportert om store mengder død fisk og illeluktende kadavre i en rekke elver nordpå. Hva dette enorme næringssjokket for elvene kan føre til, vet ingen med sikkerhet i dag.

Men nå, i midten av oktober, ser verken Muladal eller Kytökorpi store ansamlinger av kadavre under deres forskningstokt i elver i Troms og Finnmark.

– Det kan se ut som at en stor del av pukkellaksen faktisk trekker seg ut av elven og dør i munningsområdet. Vi observerer lite død fisk i elvene nå, sier Muladal.

Store mengder død pukkellaks preget nedre del av Tanavassdraget etter gytingen i august. All laksen dør etter å ha fullført akten som skal sikre en ny, kommende generasjon i elvene om to år.

Kan true biologisk mangold

Men i fjor fastslo Vitenskapskomiteen for mat og miljø i en rapport at pukkellaks kan bli en stor trussel mot den norske villaksen.

– Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks, vannkvalitet og biologisk mangfold, sa seniorforsker Kjetil Hindar da rapporten ble lagt frem.

Komiteen påpekte også at arten kan ta med seg smittsomme sykdommer og parasitter til villaks og oppdrettsfisk.

Fakta Oppskrift: Slik røyker du pukkellaks (og annen laks) Oppskriften er laget av Jan Gunnar Furuly 1. Fileter og frys fangsten Vær nøye med filetering og rensing av fisken når du har fått den i hus. Frysing hindrer parasitter i kjøttet. Pakk fisken godt inn så den ikke tørker ut. 2. Tin fisken sakte Det er viktig at fisken tines sakte opp før salting. Ikke la den ligge på kjøkkenbenken i timevis! Pukkellaksfiletene er små og kan med fordel tines sakte nederst i kjøleskapet. Best resultat får du om du tiner fisken i en kald kjeller eller et kjølerom. Tining av stor fisk på 10 kilo og oppover kan ta flere døgn. 3. Salting Dekk fisken med grovsalt og litt sukker etter smak og behag. Selv bruker jeg noen spiseskjeer sukker som strøs over saltet. Noen foretrekker opp til 20 prosent sukker i blandingen. La fisken ligge over natten – cirka 8–9 timer. Skal du røyke fileter fra større laks vil saltingen fort kreve halvannet døgn eller lenger. 4. Tørking Filetene bør ha tørr hinne når du skal kaldrøyke dem. Heng dem opp i en kjøttkrok, helst i vind og litt sol en hel dag, på verandaen din. Ha et insektnett rundt, slik at du unngår fluer. Dette, eller røyking generelt, bør du ikke gjøre når det er sommertemperatur i luften. Vent til en kald dag eller høsten. 5. Varmrøyking Ved varmrøyking i en røykeovn kan du hoppe over trinn 4. Røykingen skjer da ved at du legger den saltede fisken på risten i røykeovnen, og tenner en skål med rødsprit nederst. Mellom fisken og rødspriten ligger det røykspon på en skål. Steng røykeovnen nesten helt, med en liten glipe så ikke flammen slukker. Produktet er ferdig etter 20 minutter. 6. Kaldrøyking Fyr opp røykeovnen med svært tørre bjørkekvister uten never. Sørg for at du har godt med glør før du starter røykingen. Artikkelforfatteren bruker helst bøkespon og en god del einerkvister som er nykappet fra skogen. 7. Vær tålmodig Røykingen tar fort 9–10 timer, men også det er en smakssak. Hiv inn røykespon og einerkvister på glørne med jevne mellomrom, slik at du ser at røyken siger jevnt og trutt inn i røykehuset. Legg på litt tørrbjørk innimellom hvis ovnen holder på å slukne. Det skal ikke brenne voldsomt i ovnen. Da kan røykeriet bli for varmt! 8. Tørking Nå er filetene ferdig tørket, og det er igjen tid for tørking. De bør helst henge på samme måte som i punkt 4 over natten. 9. Vakuumpakking Bruk vakuumpakkeutstyr til å forsegle produktet. Slik lever det lengst mulig i fryseren og på matfatet. Fettet i atlantisk villaks gjør at fisken vil endre konsistens og farge etter en tid. Den kan harskne etter lang lagring, men holder seg fint i alle fall 3–6 måneder. Pukkellaks har ikke det samme fettet, og vil nok kunne holde seg lengre. God appetitt! Les mer

Fakta Oppskrift: Din egen luksuskaviar av pukkellaks (og annen laks) Oppskriften er laget av Tatiana Ageeva, forsker ved Nofima. 1. Kom fort i gang Få rognen ut av fisken raskt og hold den kjølig. Smart å lagre den på is for at den ikke blir dårlig.

Få rognen skilt fra rognsekkene. Også det ganske raskt. 2. Lag saltlake 1 liter saltlake: Ca 110 gram havsalt og cirka 2–3 ss sukker. Kok i 10–15 min. Kjøl ned til romtemperatur. 3. Rens rognen Mens saltlaken koker, renser du rognen. Til det trenger du 3–4 liter kokt vann som har stått litt (varmt, men ikke så varmt at du ikke kan holde hendene i vannet).

Tilsett 1–2 ss vanlig salt (uten jod) og rør om.

Legg rognen i vannet og la den ligge i 3–5 min før du starter å skille rognkornene fra rognsekkens hinne, blodrester og slim.

Skyll rognkornene med kaldt vann og la det renne av. 4. Salting Ha rognen i saltlaken og la den ligge i 10–15 minutter, avhengig av hvor salt kaviar du vil ha.

Fjern til slutt saltlaken og skyll kaviaren med kaldt ferskvann. 5. Tørking Ha den saltede rognen over på et tykt lag tørkepapir som skal trekke til seg mer vann. Legg gjerne bakepapir under tørkepapiret. 6. Ha kaviaren på glass Skyll glassene med ren saltlake. Ha i kaviar, tilsett litt olje (olivenolje, maisolje eller solsikkeolje). Rør forsiktig.

Ha på lokk og sett i kjøleskap. Allerede etter et par timer kan du smake.

Holder seg i cirka 1 uke i kjøleskap. Kilde: Tatiana Ageeva, forsker ved Nofima, blogg.forskning.no Les mer