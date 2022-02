To til sykehus etter knivstikking i Ski – mistenkt isolert

To personer er knivstukket i Ski i Nordre Follo kommune, like sør for Oslo, opplyser politiet. Politiet har isolert en antatt gjerningsmann i hans leilighet.

Politi og ambulansepersonell nær stedet der to personer ble knivstukket i Ski onsdag kveld.

Politi nær stedet der to personer ble knivstukket i Ski onsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politiet fikk melding om voldshendelsen via AMK klokken 19.18 onsdag kveld.

De to skadde ble fraktet til henholdsvis Ullevål sykehus i Oslo og Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog. Skadeomfanget er ukjent.

Knivstikkingen har ifølge politiet skjedd utendørs i Nordbyveien ved Esso-stasjonen.

– Vi kjenner foreløpig ikke omstendighetene her, men jobber med å innhente vitneforklaringer, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser ved 21-tiden at de har lokalisert og isolert den mistenkte gjerningsmannen i vedkommendes leilighet.

– Vi har god kontroll, og forsøker å få kontakt med han vi tror er gjerningsmannen, sier innsatsleder Arild Skarø i Øst politidistrikt på en pressebrifing onsdag kveld.

– Dette er krevende for oss fordi vi prøver å få kontakt med ham og ta hånd om ham på best mulig måte. Det er foreløpig ingen dramatikk og ikke noe risiko for andre i området, sier Skarø.

Ifølge VG er det to tenåringer som er knivstukket.