Politiets tillitsvalgte vil ikke prioritere Vedums nye politistasjoner

Politiet bør nærmere folk, sier tillitsvalgte i politiet. Men å åpne mange nye politistasjoner, slik Senterpartiet vil, er ikke veien å gå.

Tillitsvalgte i politiet vil ha flere politifolk ut i patruljene, men ikke flere politistasjoner. Her er en patrulje i Åsane i Bergen.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har lovet «gjenreising» av det lokale politiet. Om partiet får gjennomslag vil 20 politistasjoner, som lensmannskontorene heter nå, bli opprettet neste år. Og enda flere i årene som kommer.

Nettopp politistasjonene ligger på bordet under regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen.

Politiets Fellesforbund organiserer de fleste norske politifolk. Aftenposten har spurt de tillitsvalgte i samtlige 12 politidistrikter om åpning av nye politistasjoner bør være en prioritet.

9 av 12 svarer nei.

Mange av dem er enige i at politiet er blitt fjernere fra folk. Men de mener at politiet har nok utfordringer med å bemanne dagens politistasjoner – og ikke minst patruljene. Det er ikke behov for flere stasjoner i seg selv.

I Danmark er en lignende lokal opprustning i gang. Der mener lederen for Politiforbundet at de nye stasjonene skaper falsk trygghet.

Fakta Dette er Politireformen Regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre, la frem «Nærpolitireformen» i februar 2015. Den ble vedtatt juni samme år og iverksatt 1. januar 2016. Reformen innebar blant annet å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12. Antallet politistasjoner og lensmannskontorer ble kraftig redusert fra rundt 340 til rundt 225. Politidistriktene ble omorganisert internt. Forkjemperne for reformen trekker ofte frem at fagmiljøer har blitt styrket, og at politiet har blitt bedre rustet til å etterforske for eksempel overgrep mot barn. Kritikerne mener reformen har flyttet politiet lenger unna folk i distriktene. Regjengen omtaler den nå bare for «politireformen». «Nærpolitireformen» er historie. Arbeiderpartiet trakk på et tidspunkt sin støtte til politireformen. Senterpartiet har kalt den en katastrofe. I disse dager forhandler de om ny regjeringsplattform der politiet er et av temaene. Les mer

Ble lagt ned, men ønsker ikke skille lag nå

«Et klart dårligere politiarbeid ute i distriktene».

Det er litt over seks år siden Åge Løseth uttalte seg kritisk til flere medier om politireformen. Da var han lensmann for lensmannskontorene i Askvoll og Fjaler i Vestland.

Askvoll lensmannskontor ble lagt ned som følge av politireformen. Det samme ble Hyllestad lensmannskontor, en times kjøring unna. De to lensmannskontorene ble lagt inn under Fjaler politistasjon, hvor tidligere lensmann Løseth jobber nå.

Åge Løseth jobber som leder ved Fjaler politistasjon. Han ønsker heller incentiver for at politifolk kan bosette seg i distriktene, framfor åpning av flere politistasjoner.

Hva sier han i dag?

– Vi har fått et nytt og større kontor, som er lagt til rette for at vi skal være samlokalisert tre kontorer i ett.

Derfor ser Løseth utfordringer med å skulle splitte opp dagens politistasjon igjen. Han mener det er et andre tiltak som heller må prioriteres for å sikre et mer lokalt forankret politi.

Han får støtte av de tillitsvalgte.

Heller patruljer enn stasjoner

– Vi har ikke noe sterkt ønske å åpne politistasjoner igjen, sier Marina Sørgård, leder for Politiets Fellesforbund i Nordland.

Fylket hadde 11 lensmannskontorer på politireformens kuttliste.

– Det er mer behov for flere folk i den spisse enden, til styrking av patruljene. Jeg håper virkelig de tar oss med på råd, dersom man skal åpne flere, sier Sørgård.

Reidun Martinsen, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Innlandet, er på samme linje. I dette fylket ble hele 19 lensmannskontorer lagt ned for noen år siden.

– Vi har ikke behov for flere politistasjoner. Det vi trenger er bemanning for å fylle vaktlistene, sier Martinsen.

– Hva publikum sier er viktig. Og vi må ha et synlig politi som det er lav terskel for å ta kontakt med. Men det viktigste er ikke nye stasjoner, sier Espen Orud, tillitsvalgt i Øst politidistrikt.

I Møre og Romsdal politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt er de tillitsvalgte mer positive til eventuell åpning av nye politistasjoner. Men det forutsetter en reell styrking av beredskapen og bedre tjenester for folk, sier de.

– For oss er det en spennende tanke, fordi Sør-Vest politidistrikt er blant de dårligste på bemanning av de geografiske driftsenhetene (enhetene der politistasjonene er organisert, journ.anm.). Det ville tvunget ressursene ut, konstaterer Per Anders Røsjorde i Sør-Vest, politidistriktet.

Danmark har allerede gjort det: – En falsk trygghet

I 2007 iverksatte Danmark sin politireform, som første land i en runde med politireformer i de nordiske landene. Mange såkalte nærstasjoner, danskenes lensmannskontorer, ble lagt ned.

Nå har situasjonen snudd.

En allianse bestående av regjeringen og flere støttepartier ble i desember i fjor enige om å sette i gang en «nærhetsreform».

Reformen innebærer å etablere 20 nye nærpolitistasjoner med 110 ekstra lokalt ansatte mellom 2021 og 2023 – ikke ulikt Senterpartiets forslag her hjemme.

I tillegg kommer flere utdannede politifolk og kutt i Rigspolitiet. Kuttene i danskenes øverste politiorgan skal flytte både folk og ansvar ut til politidistriktene. Her hjemme vil Senterpartiet kutte i Politidirektoratet.

Heino Kegel leder den danske arbeidstagerforeningen Politiforbundet. Han forteller at forbundet er enige i ønsket om mer nærhet. Politikernes løsning synes han imidlertid ikke noe om.

Leder i danske Politiforbundet, Heino Kegel, er redd pengene som går til politiet i distriktene bindes opp i murstein.

– Vi er redde for at man putter penger i murstein. Det er politisk detaljstyring når man sier at de skal ligge der og der, uten å vurdere det politifaglige. Vi ville helst at man tilførte distriktene ressurser som de selv kunne vurdere hvor burde brukes. En måned kan det være ett sted, mens neste uke har kriminaliteten flyttet seg til et annet sted, sier Kegel.

– Hvordan tar befolkningen imot de nye nærpolitistasjonene?

– Ikke alle er åpnet ennå, men man har kommet i gang blant annet på Fyn. Der er folk glade for det. Men personlig tror jeg innbyggerne søker trygghet, uten at det nødvendigvis betyr sikkerhet. Det er trygt med en nærstasjon åpent noen timer tre dager i uken. Men det er ikke sikkert det er da kriminaliteten er der. Jeg tror det er en falsk trygghet og er sikker på at man kunne utnyttet ressursene bedre.

Assisterende politidirektør Haakon Skulstad skriver at det kan være riktig å åpne flere tjenestesteder i politiet.

Politidirektoratet åpner for flere politistasjoner

Da nærpolitireformen var i støpeskjeen ønsket Politidirektoratet seg enda færre politidistrikter og lensmannskontorer enn det som ble fasit. Da var det fagforeningen som ville beholde mange av dem.

Nå er bildet snudd.

Der fagforeningen i dag virker å være mer avventende til nye kontorer, er Politidirektoratet mer positive.

Direktoratet takker nei til et intervju med Aftenposten, men har sendt følgende skriftlig, e-post-svar fra assisterende politidirektør, Håkon Skulstad:

«Det å ha et tilgjengelig politi er en viktig målsetning for etaten, og antall tjenestesteder er en av flere faktorer som har betydning for politiets tilstedeværelse rundt om i landet. Flere tjenestesteder kan være riktig ressursbruk i den videre utviklingen av et politidistrikt, mens det i et annet kan være riktig å prioritere tildelte ressurser på en annen måte».

Politidirektoratet åpner altså døren for flere politistasjoner enkelte steder, bare tre og et halvt år etter at det politisk ble besluttet å legge ned ett av tre lensmannskontorer og politistasjoner.

Har foreslått nok til 106 politibetjenter

Akkurat hvilke politistasjoner de ser for seg å åpne vil Sp ikke si noe om. Partiet vil ikke uttale seg, og forklarer det med regjeringsforhandlingene som pågår.

I partiets alternative budsjett foreslår de 115 millioner kroner til nye politistillinger. Det er nok til 106 ferske politibetjenter, uten sjefer. Forslaget er nesten på linje med danskenes 110 betjenter til 20 nærpolitistasjoner. I tillegg har partiet foreslått 30 millioner kroner til selve opprettelsen av politistasjoner og politiposter.