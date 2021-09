Rettsmedisiner: Tengs og Jørgensen hadde samme type skader

Mannen som obduserte Birgitte Tengs i 1995, sier at hun hadde samme type skader som Tina Jørgensen. En 50 år gammel mann er nå mistenkt for å ha drept begge to.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet her i Kopervik på Karmøy lørdag 6. mai 1995. Hun ble funnet voldtatt og drept.

20 år gamle Tina Jørgensen ble funnet drept i en kom ved Bore kirke på Klepp sør for Stavanger i 2000.

Rettsmedisiner Inge Morild sier til VG han er gledelig overrasket over at politiet nå har siktet en ny person i saken.

– Særlig hvis det er mulig å koble samme gjerningsmann til Tina Jørgensen. Begge hadde samme type skader, så det kan jo passe, skriver Morild i en tekstmelding til avisen.

Begge jentene hadde hodeskader som lignet hverandre, ifølge rettsmedisineren.

Politiet pågrep onsdag en 50 år gammel mann, som nå er siktet for drapet på Tengs i 1995. 17-åringen ble funnet voldtatt og drept ved en sti på Karmøy. Fem år senere, i 2000, ble 20 år gamle Tina Jørgensen funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp sør for Stavanger.

Begge sakene har hittil vært uoppklart, uten gjerningsperson. Den nå 50 år gamle mannen har status som siktet i Tengs-saken og mistenkt i Jørgensen-saken.

Den nå 50 år gamle mannen ble tidligere denne uken pågrepet. DNA-analyser har ført til at politiet nå kobler de to uoppklarte drapssakene sammen. Mannen har tidligere vært avhørt som vitne i begge sakene. Han nekter straffskyld, ifølge forsvareren.