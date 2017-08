Knut Arild Hareide sa andre politikere bruker kristne verdier for å stenge enkeltgrupper ute av samfunnet, da KrF holdt sin valgkampåpning i Bergen lørdag.

Fra talerstolen på Baluba Lekeland understreket Krf-lederen at politikerne må enes om hvordan den kristne kulturarven skal bevares.

Snur verdier på hode

– Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt. Det er i realiteten å snu de kristne verdiene på hodet, sa Hareide.

Han oppfordret også de andre partiene til å svare på om de vil imøtekomme KrFs samarbeidskrav, som ble presentert torsdag.

– Gir meg ikke

– Tidligere denne uken fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge. Men bare Senterpartiet svarte på utfordringene. De andre partiene har ikke engang villet kommentere dem. Og det selv om de alle sier at kristne verdier er viktig, sa Hareide, og fortsatte:

– Nå gir jeg meg ikke før jeg får svar.

Punktene han mener partiene må garantere for inkluderer at skolegudstjenesten og KRLE-faget skal bestå, at aktiv dødshjelp aldri skal tillates, og at Norge skal stille opp for fattige og forfulgte.