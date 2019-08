De to heltene som overmannet Manshaus, ble torsdag offisielt hedret under en seremoni på politihuset i Sandvika torsdag.

Mohammed Rafiq (65) overmannet Philip Manshaus da han lørdag forrige uke tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre. 65-åringen fikk hjelp av Mohamed Iqbal (75) som slo den nå draps- og terrorsiktede.

Torsdag ble de hedret på politihuset i Sandvika, hvor de mottok blomster og ros fra Oslos politimester Beate Gangås og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, skriver Budstikka.

Begge heltene sier gjennom sin tolk og bistandsadvokat Abdul-Satar Ali at det «etter forholdene går greit».

– Det er veldig viktig at de ser at det de gjorde blir verdsatt. Disse ordene de fikk høre her vil de huske resten av sine liv, sier Ali.

Gjennom sin sønn Hamid Rafiq uttrykte 65-åringen medfølelse for den drepte 17-åringens stefar.

– Rafiq vil kondolere fra far til far. Rafiq er også en far, og sier han føler sorgen til denne faren, sa sønnen, ifølge Budstikka.

Han kom også med en oppfordring til det norske folk.

– Vi må beskytte fremtiden til våre barn. Gjør Norge til et eksempel for andre land med at alle religioner står sammen, sa sønnen på vegne av Rafiq.

Det er også startet opp en innsamlingsaksjon for de to heltene, i tillegg til en tredjeperson, for å sende dem på pilegrimsreise til Mekka. Så langt har 1.131 givere donert 225.950 kroner.